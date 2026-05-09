Pasiunea pentru maşini poate începe cu o jucărie în copilărie şi poate ajunge, peste ani, o colecţie care valorează o mică avere. În vremuri de criză, în special, multe dintre aceste piese de colecţie pot fi vândute, rapid, la preţuri surprinzător de mari. Weekendul acesta, Bucureştiul a adunat colecţionari de machete, maşini şi motociclete de epocă, într-un adevărat festival al nostalgiei.

Marian Vasile, organizator: Aici avem autocarul echipei Liverpool,cu multe deschideri şi detalii la interior. Avem şi certificatul de garanţie, au fost produse doar o mie de bucăţi.

Reporter: Ce preţ are?

Marian Vasile: Aproximativ 500 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Pentru pasionaţi, astfel de machete nu mai sunt de mult simple jucării. Modelele rare, produse în ediţii limitate, au devenit obiecte de colecţie a căror valoare creşte de la un an la altul.

"Cea mai scumpă pe care am vândut-o este un Renault 12, o ediţie limitată de 100 de bucăţi în întreaga lume, aproape de 800 de euro", a spus Ionel Muşat, expozant.

Unele machete sunt construite manual, piesă cu piesă, iar munca poate dura săptămâni întregi.

"Doar caroseria pleacă la 550 de lei pregătită de vopsit, la care se adaugă lumini, şasiu, roţi. Ultima pe care am vândut-o a fost 1.300 completă", a afirmat Andrei Simion, expozant.

Unii caută modele rare de Formula 1, alţii se uită după piesa lipsă din colecţia de acasă. Pasiunea asta vine însă la pachet şi cu negocieri dure în familie.

Reporter: Câte are acasă?

Femeie: Vreo 150!

Reporter: Mai merge una?

Femeie: Da. Dacă mă supără, le vând pe toate şi îmi iau o geantă Chanel.

Pentru cei de aici, aceste maşinuţe sunt mici opere de artă. Şi partea interesantă este că nu trebuie să cheltui o avere pentru hobby-ul ăsta. Cele mai multe machete se vând cu 50 sau 100 de lei, iar de aici începe, de obicei, colecţia.

De la macheta ţinută în palmă, la varianta în mărime naturală. Aceleaşi linii, acelaşi design şi aceeaşi reacţie: nostalgie. Pasiunea pentru maşini începe cu o machetă primită în copilărie şi cu visul că, într-o zi, poti conduce şi originalul.

Pentru colecţionarii de la Retromobil, valoarea nu stă neapărat în bani, ci în povestea pe care fiecare model reuşeşte să o păstreze vie.

"Cei care colecţionează astfel de obiecte îşi mai recuperează vreodată banii... nici nu se gândesc. Singura bucurie este apriecierea şi că salveaza bucaţi de istorie", a spus Radu Rotaru, Retromobil

În România există aproximativ 8,000 de posesori de vehicule istorice care au pe numele lor aproape 15.000 de maşini şi motociclete de epocă.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰