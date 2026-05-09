Peter Magyar a devenit în mod oficial noul premier al Ungariei

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul parlamentului rezultat din alegerile legislative desfăşurate pe 12 aprilie, unde a obţinut o victorie zdrobitoare împotriva naţionalistului Viktor Orban, transmite AFP.

Conservatorul pro-european, care s-a afirmat pe scena politică ungară doar acum doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă şi o abţinere într-un parlament unde partidul său, Tisza, deţine 141 dintre cele 199 de locuri.

Procedura de vot s-a desfăşurat în absenţa lui Viktor Orban, care a renunţat la mandatul său de deputat. Orban s-a aflat la putere la Budapesta în ultimii 16 ani.

Prima vizită oficială, în Polonia

Premierul ungar, Péter Magyar, ar urma să facă prima sa vizită oficială externă în Polonia, pentru a încerca refacerea relațiilor dintre Budapesta și Varșovia.

Péter Magyar este așteptat să efectueze, în luna mai, prima sa vizită oficială în străinătate în calitate de prim-ministru, iar destinația aleasă pentru deplasare este Polonia, relatează 24.hu, citat de Mediafax.

Informația a fost confirmată sâmbătă de vice-ministrul polonez de Externe, Ignacy Niemczycki, într-o declarație oferită postului de radio RMF FM.

Anunțul confirmă informațiile apărute anterior în presa internațională privind planurile noului premier de la Budapesta.

Péter Magyar a declarat de mai multe ori în timpul campaniei electorale că prima sa deplasare externă ca premier va fi la Varșovia, având în vedere că obiectivul său este relansarea relațiilor dintre Ungaria și Polonia.

Acesta a declarat că își dorește aceste discuții, inclusiv în cadrul discursului de victorie susținut după alegeri, când a spus că este importantă refacerea cooperării dintre cele două state. Agenția poloneză de presă PAP a amintit că relațiile dintre Budapesta și Varșovia s-au deteriorat în ultimii ani, în special din cauza politicii considerate pro-ruse a fostului premier Viktor Orbán și a apropierii acestuia de președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit sursei citate, aceste tensiuni au afectat colaborarea dintre cele două țări, în contextul diferențelor de poziție privind războiul din Ucraina și relația cu Moscova.

