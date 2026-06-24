Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi că este de acord cu criticile preşedintelui american Donald Trump la adresa NATO, dar a insistat că, în ciuda unor frustrări din cadrul alianţei, membrii europeni ai acesteia au oferit sprijin operaţiunilor militare conduse de SUA şi, în acest sens, a dat drept exemplu România, potrivit Fox News.

România, lăudată de şeful NATO pentru sprijinul SUA în războiul cu Iranul - Profimedia Images

Rutte a subliniat sprijinul european pentru acţiunile militare împotriva Iranului, menţionând că mii de zboruri au provenit din baze europene pentru a sprijini misiunea. "Înţeleg perfect dezamăgirea, dar când luăm, de exemplu, Italia, 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operaţiunea. Deci este ceva masiv", a explicat el.

"Când te uiţi la întreaga Europă, din nou, este vorba de între 4.000 şi 5.000 de misiuni", a spus Rutte. "O ţară precum România - în capitala sa, Bucureşti - a trebuit să reducă traficul aerian comercial, deoarece aeroportul era folosit pentru instalaţiile destinate avioanelor-cisternă. Aşadar, toate acestea se întâmplă", a subliniat secretarul general al NATO.

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Remarcile sale au venit după ce Trump a reînnoit presiunea asupra aliaţilor NATO pentru a creşte contribuţiile la apărare colectivă şi a sprijini misiunile alianţei.

"Îl susţin complet în această privinţă când vine vorba de NATO", a declarat Rutte în timpul unei apariţii la emisiunea "Special Report with Bret Baier" de pe Fox News. "Ştiu că există dezamăgire, dar să vedem şi că acestea sunt cazuri izolate", a adăugat el.