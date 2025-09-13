Antena Meniu Search
Video România prezentă la Campionatul Mondial al Somelierilor de Bere din Germania

În Germania a început Campionatul Mondial al Somelierilor de Bere. Competiţia reuneşte 93 de participanţi din 18 ţări, printre care şi România.

de Redactia Observator

la 13.09.2025 , 20:48

Concurenţii îşi demonstrează abilitatea de a recunoaşte cât mai multe tipuri şi arome de bere.

În marea finală, ei trebuie să arate că pot asocia băutura cu un anumit fel de mâncare, şi, în acelaşi timp, să impresioneze juriul cu o mişcare scenică de excepţie. 

 

somelieri bere campionat mondial
