În Germania a început Campionatul Mondial al Somelierilor de Bere. Competiţia reuneşte 93 de participanţi din 18 ţări, printre care şi România.

Concurenţii îşi demonstrează abilitatea de a recunoaşte cât mai multe tipuri şi arome de bere.

În marea finală, ei trebuie să arate că pot asocia băutura cu un anumit fel de mâncare, şi, în acelaşi timp, să impresioneze juriul cu o mişcare scenică de excepţie.

