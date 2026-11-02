Grindeanu, întrebat după "parada luxului" de la Timişoara: Dvs. şi liderii PSD aţi sărăcit ca toţi românii?

Întrebat de reporterul Observator, Marius Gîrlașiu dacă, după luxul afișat de liderii PSD la petrecerea de botez din weekend, mai poate spune că liderii partidului au sărăcit, așa cum se plângea în urmă cu 5 luni, Sorin Grindeanu și-a menținut afirmația. Nu a vrut însă să spună concret cum au sărăcit liderii partidului. Grindeanu a mai spus şi că nu va accepta niciodată "criticile unor ipocriți".

Grindeanu, întrebat dacă el şi liderii PSD au sărăcit

Marius Gîrlașiu: În luna mai îmi amintesc că spuneați că toți am sărăcit, inclusiv dvs și liderii Partidului Social Democrat. După imaginile pe care le-a văzut o țară întreagă în weekend, de la Timișoara, aș vrea să vă întreb: Cum definiți dvs sărăcia, domnule Grindeanu?

Sorin Grindeanu: Așa cum o definesc toți. Cred că am făcut o prezentare cât se poate de corectă și de onestă la început. Românii au sărăcit. Eu pot să accept în toată această perioadă, firmele românești s-au închis, puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Toate aceste lucruri nu vi le spune Sorin Grindeanu, se pot verifica prin date publice.

Articolul continuă după reclamă

Și da, da, accept criticile românilor, domnule Gârlașiu, și ale presei, dar nu voi accepta niciodată criticile unor ipocriți care au cheltuit zeci de mii de euro ca să-și viziteze familia la Bruxelles în weekend, ale celor care și-au triplat, cum vă spuneam mai devreme, indemnizațiile în ultima zi de mandat sau, mai ales, din partea unora care făceau băi de șampanie pe iahturi și stau în Washington DC, într-o clădire de 45 de camere, pe banii românilor, până la urmă. Toate aceste lucruri, așa cum spuneam și mai devreme, anumite critici îndreptățite care vin din partea românilor, le pot accepta și accept și din partea presei.

Marius Gîrlașiu: Dar cum se împacă, domnule Grindeanu, discursul despre românii care au sărăcit cu etalarea luxului, pe care l-a văzut o țară întreagă, în weekend, cu etalarea unor poșete și haine de mii de haine? Dvs. și liderii PSD ați sărăcit?

Sorin Grindeanu: Da, toată lumea a sărăcit. La toată lumea a scăzut puterea de cumpărare, cred că și la dvs. Sau la dvs a crescut?

Marius Gîrlașiu: Eu vă întrebam dacă vă mențineți acea declarație că toți am sărăcit.

Sorin Grindeanu: Evident că o mențin.

Marius Gîrlașiu: Inclusiv liderii PSD?

Sorin Grindeanu: Am răspuns la această întrebare.

Marius Gîrlașiu: Cum au sărăcit liderii PSD dacă au etalat haine de mii de euro?

Sorin Grindeanu: Am răspuns la această întrebare. Vă rog, dacă aveți altă întrebare.

Marius Gîrlașiu: Mai este PSD un partid de stânga, un partid care apără pensionarii, care apără muncitorii, care îi apără pe cei cu venituri reduse, atât timp cât liderii partidului, de doi ani încoace, merg cu avioanele Nordis, merg cu avioane în Mykonos, cu jeturi private și își etalează luxul pe care l-am văzut la Timișoara?

Sorin Grindeanu: Eu cred că este important ceea ce faci pentru români, nu ceea ce spun unii că fac. Pe politicile publice pe care le face PSD și le-a făcut în toată istoria sa. Au fost unele care au ajutat la creșterea puterii de cumpărare a românilor, la o viață mai bună pentru români, și nu la scăderea nivelului de trai, așa cum au făcut alții.

Dar nu vreau să intru în această sarabandă a unei false, așa cum am spus mai devreme, o ipocrizie de care dau dovadă unii. Eu pot să răspund pentru mine și pentru familia mea. Unele lucruri pe care le-am văzut, evident, acolo nici pe mine nu m-au făcut bucuros. Dar eu vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020 la primul botez, și în 2022. Am fost şi acuma. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten, la al patrulea eveniment de acest tip. V-am spus că am fost și la nuntă, și la celelalte două botezuri.

Pot să vă anunț că unele din aceste lucruri prezentate în ceea ce înseamnă persoana mea sunt false. Exemplul cel mai bun este acest ceas, de care știe toată România. Și de care unii se chinuiau să spună că îl ascund, fiindcă e zeci de mii de euro. Nu l-am ascuns niciodată, îl port de 5 ani de zile. Acel eveniment care a fost speculat a fost din cauza unei, să spunem, s-a stricat brățara. Dar nu am niciun motiv să-l ascund. Nu e de zeci de mii de euro. Doar că a fost prezentat în acest mod. Tot presa quality, dacă pot să o numesc așa, îmi spunea astă-vară cum am anumiți pantofi de la Loro Piana. Nu, erau de la un brand românesc, Musette se cheamă. Uite, fac și reclamă, cred că este din Bârlad. Tot așa pot să vă spun că sunt la fel de false zicerile aceleiași prese quality în ceea ce privește familia mea.

Botezul care a adunat toată floarea PSD: Rochii şi blănuri de mii de euro

Liderii PSD au participat în weekend la petrecerea de botez a celui de-al treilea copil al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Evenimentul, organizat într-un restaurant de lux, a adunat aproximativ 500 de invitați iar cap de afiş la entertainment a fost celebrul artist italian Al Bano.

Nașii copilului au fost Sorin Grindeanu și soția sa. Printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, care a venit însoțit de Sorina Docuz, Lia Olguța Vasilescu, Daniel Băluță, Paul Stănescu, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Petrecerea a atras atenția prin ținutele extravagante, rochiile și blănurile scumpe ale invitatelor, dar şi genţile Chanel şi Dior. Sorina Docuz a purtat o haină de blană, despre care Marcel Ciolacu susține că ar costa doar 500 de euro