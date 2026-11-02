Sorin Grindeanu anunță când va fi prezentată prima variantă a reformei administrației publice locale

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că prima variantă de lucru a reformei administraţiei publice locale va fi prezentată săptămâna viitoare, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a precizat că documentul va fi prezentat de echipa PSD care lucrează la elaborarea proiectului, după încheierea unor noi runde de discuţii programate în această săptămână.

"Săptămâna viitoare va fi prezentat, după Biroul Permanent Naţional, de către echipa care se ocupă de acest proiect, reforma administraţiei publice locale. E o primă prezentare pe care o vor face colegii mei săptămâna viitoare, pentru că în această săptămână mai urmează întâlniri şi va fi prezentată, aşa cum am spus, această primă variantă de lucru", a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după şedinţa Biroului Permanent Naţional.

Liderul social-democraţilor a menţionat două dintre criteriile după care se va face această reorganizare administrativă - venitul pe cap de locuitor şi suprafaţa unei unităţi administrativ-teritoriale.

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Grindeanu a adăugat că împreună cu colegii săi de partid le va explica primarilor PSD cum se va face această reformă.

"Nu am niciun fel de emoţii că nu vor fi înţelese aceste lucruri, fiindcă sunt argumente cât se poate de valide", a punctat acesta.