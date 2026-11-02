Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente din România cumpărate prin credit ipotecar

Cele mai scumpe locuinţe cumpărate prin credit ipotecar sunt vândute în Bucureşti şi Transilvania, cu o medie de aproximativ 122.000 de euro pe imobil, faţă de 105.080 de euro la nivel naţional, în timp ce cele mai ieftine sunt în Muntenia (circa 90.000 de euro), potrivit unei analize realizate de brokerul online Ipotecare.ro.

Peste 84% din cererile de credit ipotecar, în primele nouă luni din acest an, au fost folosite pentru cumpărarea unui imobil, iar aproape 16% au vizat refinanţarea unui credit existent.

”Bucureştenii şi ardelenii plătesc, în medie, cele mai mari preţuri pentru o locuinţă şi accesează creditele ipotecare cu valorile cele mai mari din România. Astfel, valoarea medie a unei locuinţe cumpărate prin credit în Bucureşti – Ilfov în perioada menţionată a fost de 122.062 de euro, puţin mai ridicată faţă de preţul mediu de 121.619 euro înregistrat în Transilvania (Alba, Bistriţa – Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu)”, arată, luni, brokerul online într-un comunicat de presă.

Analiza are la bază 25.336 de cereri de credit ipotecar procesate la nivel naţional în perioada ianuarie – septembrie 2026.

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Bucureşti, cele mai scumpre credite ipotecare

Creditele ipotecare cu cea mai mare valoare, de puţin peste 86.000 de euro, au fost contractate în regiunea Bucureştiului, faţă de Transilvania, unde creditul ipotecar mediu a avut o valoare de aproape 84.000 de euro.

Cele două regiuni sunt şi singurele din România unde preţul mediu al unei locuinţe cumpărate prin credit ipotecar trece de 110.000 de euro şi unde creditul ipotecar contractat are o valoare mai mare de 80.000 de euro.

Pe locul trei în clasament la nivel naţional se situează bănăţenii (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş), unde preţul mediu al unei locuinţe cumpărate prin credit a fost de aproape 108.000 de euro, iar creditul ipotecar mediu accesat a fost de aproape 76.000 de euro.

”Diferenţele dintre principalele regiuni ale ţării rezultă din dezvoltarea marilor pieţe rezidenţiale regionale, care este sinonimă cu preţuri mai ridicate şi, implicit, credite ipotecare cu o valoare mai mare. Diferenţe apar şi în cazul celorlalţi indicatori analizaţi: ardelenii şi moldovenii au cel mai ridicat procent de codebitori, de 44%-45% din totalul solicitărilor de credit ipotecar, în timp ce în Dobrogea doar 36% dintre cereri includ şi un codebitor, respectiv 39% în regiunea Bucureşti – Ilfov. În ansamblu, piaţa ipotecară din România a continuat să se dezvolte şi în 2026, tot mai multe zone reducând din decalajul înregistrat faţă de principalele pieţe regionale”, a declarat Laurenţiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Pe următoarele poziţii se clasează cumpărătorii din Dobrogea (Constanţa şi Tulcea), cu un preţ mediu de circa 103.000 de euro, respectiv un credit ipotecar mediu de circa 75.000 de euro, şi cei din Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea), cu un preţ mediu de 100.003 euro şi un credit mediu de aproape 70.500 de euro.

Cele mai ieftine locuinţe cumpărate prin finanţare ipotecară

Cele mai ieftine locuinţe cumpărate prin finanţare ipotecară, dar şi cele mai mici credite de profil la nivel naţional, au fost înregistrate în Muntenia (Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), cu o medie de preţ de puţin peste 90.000 de euro, respectiv un credit ipotecar mediu de 66.005 euro.

Dacă bucureştenii şi cei din centrul ţării plătesc cele mai mari preţuri şi iau creditele ipotecare cu valorile cele mai mari, clasamentul arată diferit în ceea ce priveşte veniturile medii lunare înregistrate per cerere. Bucureştenii conduc cu aproape 12.000 de lei, urmaţi de către cei din Dobrogea – fapt explicat în principal prin veniturile înregistrate de navigatori – cu aproape 11.500 de lei, şi cei din Transilvania, cu aproximativ 10.500 de lei. În toate celelalte regiuni ale ţării se înregistrează un venit mediu per cerere cuprins între 9.000 şi 10.000 de lei.

Potrivit analizei Ipotecare.ro, valoarea medie a unei locuinţe vândute în România prin credit ipotecar în primele nouă luni a fost de 105.080 de euro, cu un credit ipotecar de aproape 75.000 de euro, în timp ce venitul mediu înregistrat a fost de 10.183 de lei, cu observaţia că aproximativ 40% dintre cererile înregistrate pentru un credit ipotecar au inclus şi veniturile unui codebitor.

Peste 84% din dosarele pentru un credit ipotecar analizate au fost pentru cumpărarea unui imobil, în timp ce aproape 16% dintre cereri au vizat refinanţarea unui credit existent, arată brokerul online de credite.