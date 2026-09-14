Nicuşor Dan anunţă când vrea să facă desemnarea premierului: "Evident că nu mai putem să aşteptăm"

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că doreşte să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite. Şeful statului a arătat că există o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare şi este evident că nu mai putem să aşteptăm.

"Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării", a spus preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu la Euronews, potrivit News.ro.

Întrebat dacă doreşte să facă desemnarea până pleacă în Statele Unite, Nicuşor Dan a spus: "Doresc asta".

Şeful statului a menţionat că a avut zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor, şi ei între ei au avut tipul acesta de discuţii.

Articolul continuă după reclamă

Ce spune preşedintele despre scenariul desemnării lui Nazare

"Nu vreau să complic şi mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de finanţe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta şi public relaţia bună pe care am avut-o, profesional", a afirmat preşedintele.

Întrebat dacă îndeplineşte profilul omului care trebuie desemnat premier, şeful statului a menţionat că este un profesionist, este "cineva care ştie să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare".

"Dar, de aici, până la o voinţă politică pentru 233 de voturi, e o altă discuţie", a mai spus preşedintele.