Rusia a interzis aplicarea deciziilor instanțelor penale străine și internaționale. Putin a semnat legea

Președintele Vladimir Putin a semnat luni o lege potrivit căreia Rusia nu va mai recunoaște și nu va mai aplica deciziile instanțelor penale din alte țări sau ale unor tribunale internaționale, dacă Rusia nu a fost de acord în mod oficial cu autoritatea acestor instanțe.

Preşedintele Vladimir Putin a promulgat o lege care interzice punerea în executare în Rusia a unor hotărâri emise de tribunale penale străine şi internaţionale, relatează Kommersant.

Noua lege stipulează că Rusia nu va pune în aplicare hotărârile tribunalelor străine care exercită jurisdicţie penală dacă această autoritate le-a fost conferită de alte state, fără participarea Rusiei.

Legea mai prevede că hotărârile tribunalelor internaţionale nu vor fi puse în aplicare în Rusia dacă jurisdicţia instanţelor respective nu are la bază un tratat semnat de Rusia sau rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU adoptate în conformitate cu Capitolul al VII-lea al Cartei ONU.

Articolul continuă după reclamă

Capitolul autorizează Consiliul de Securitate al ONU să impună măsuri atunci când identifică "o ameninţare la pace, încălcare a păcii sau act de agresiune". Noua lege a fost publicată pe site-ul monitorului oficial al Rusiei.

Noua lege este un mod prin care Rusia își întărește poziția de a nu se supune deciziilor judiciare internaționale pe care nu le consideră legitime, mai ales în contextul în care există presiuni internaționale sau anchete legate de războiul din Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰