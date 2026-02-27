Scene înfiorătoare cu un atac al rușilor cu muniție incendiară: "Nu e AI. Vor să șteargă orașul de pe hartă"

Rușii au atacat orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk, cu bombe incendiare și bombe FAB-1500 cu planare. Scenele surprinse în orașul care avea în trecut 70.000 de locuitori sunt devastatoare. Imaginile au fost publicate după ce Rusia și Ucraina au convenit, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistițiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite reparații la liniile electrice de rezervă. În plan diplomatic, președintele Volodimir Zelenski a declarat că există o fereastră de oportunitate pentru pace înainte de alegerile pentru Congres din SUA, din noiembrie.

Imagini aeriene și de la sol, realizate cu drona și publicate vineri de o brigadă ucraineană (Libkos/Kostiantyn Liberov), arată atacuri rusești asupra orașului Kostiantînivka, din regiunea Donețk, inclusiv bombe incendiare și cu planare FAB-1500. Apar şi scene cumplite cu urmările bombardamentelor: distrugeri și victime, relatează Kyiv Post și Ukrainska Pravda.

"Aceasta nu este o scenă dintr-un film. Este un oraș ucrainean pe care Rusia îl șterge sistematic de pe hartă. Vor ca el să dispară fizic și din memoria lumii. Vă rog, nu rămâneți tăcuți", este mesajul soldaților ucraineni care au făcut publice imaginile. Înainte de invazia rusă din 2022, Kostiantînivka avea aproximativ 70.000 de locuitori.

"Nu este AI. Așa arată un atac rusesc asupra orașului Kostiantînivka. Rusia distruge blocuri de apartamente, străzi și civili pentru a câștiga câteva sute de metri de teren", a deplâns şi Timofii Mîlovanov, economist ucrainean și fost ministru.

Rusia a atacat, în ultimele 48 de ore, porturile ucrainene din regiunea Odesa. Două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, iar rezervoarele de combustibil din port, un spital, o clădire rezidențială și mai multe mașini au fost avariate în urma atacurilor.

Rușii și ucrainenii au decis încetarea temporară a focului în zona centralei nucleare de la Zaporojie

Rusia și Ucraina au convenit, cu ajutorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistițiu doar în jurul centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite efectuarea reparațiilor necesare la liniile electrice de rezervă. Anunțul a fost făcut de oficiali ruși şi confirmat de AIEA. Întâi trebuie asigurat accesul în zonă prin deminare, iar apoi pot fi făcute reparațiile necesare pentru stabilitatea centralei.

Centrala, cea mai mare din Europa, a intrat sub controlul Rusiei la scurt timp după începerea războiului, în 2022. În prezent, aceasta nu produce energie electrică și depinde de surse externe de energie pentru a menține materialul nuclear la rece și a evita un accident catastrofal. Reparațiile ar urma să dureze cel puțin o săptămână. Ruşii au declarat că ultimul armistițiu a fost pus în aplicare cu ajutorul lui Rafael Grossi, șeful AIEA.

Oficialii ruși susţin că una dintre liniile electrice externe funcționează în continuare, iar reparațiile celeilalte vor dura cel puțin o săptămână. Cine ar urma să controleze și să opereze imensa centrală este una dintre problemele spinoase din cadrul negocierilor mediate de SUA. "Trebuie să finalizăm tot ce s-a realizat până acum pentru garanții reale de securitate și să pregătim o întâlnire la nivel de lideri. Acesta este formatul care poate rezolva multe probleme. În cele din urmă, liderii sunt cei care decid problemele cheie și, când vine vorba de Rusia, acest lucru este și mai relevant decât în alte țări", a declarat joi seară președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski crede că este posibil să se ajungă la pace până în noiembrie

În altă ordine de idei, Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru Sky News, că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin și că există o şansă de a pune capăt războiului înainte de alegerile pentru Congres din SUA, din noiembrie.

Președintele ucrainean a spus din nou că doar americanii au puterea de a pune capăt războiului, dar trebuie să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei. El a îndemnat Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva familiilor liderilor ruși și să furnizeze Ucrainei arme mai performante. Întrebat cât de aproape este Ucraina de a ajunge la pace, el a spus că există o fereastră de oportunitate între momentul actual și alegerile din noiembrie din SUA.

"Acum cred că avem o șansă. Între noi fie vorba, ceea ce cred cu adevărat despre anul viitor depinde de aceste luni, dacă vom avea șansa să încheiem războiul înainte de toamnă. Înainte de alegerile importante și influente din Statele Unite. Dacă va fi posibil să se ajungă la pace, vom avea, acum avem această fereastră", a spus Zelenski.

Întrebat dacă ar fi dispus să predea orașele fortificate Sloviansk și Kramatorsk, a fost categoric, aceasta ar fi o linie roșie. "Este teritoriul nostru și sună incredibil de ciudat de ce ar trebui să ne retragem de pe pământul nostru? (...) Dacă ar fi să ne retragem din acest teritoriu, așa cum ați spus, de exemplu, din Sloviansk, chiar în acest moment, 200.000 de oameni care se află acolo vor fi ocupați de ruși. Sunt gata acești oameni să devină ruși? Și dacă nu o vor face, îi vor ucide sau îi vor trimite pe front sau în închisoare", a arătat Zelenski.

