O sferă misterioasă dintr-o pădure din Rusia naşte teorii ale conspiraţiei: Nimeni nu ştie ce este nici acum

O sferă misterioasă din fibră de sticlă dă naştere teoriilor conspiraţiilor. Sfera a apărut într-o pădure din Rusia, în regiunea Tver, la mijlocul anilor '80, dar nici pânâ acum oamenii din zonă nu ştiu ce-i cu ea.

Mai bine de 40 de ani, sfera a atras pasionați de off-road, drumeți, muzicieni, hipioți și teoreticieni ai conspirației. Unii au venit doar s-o admire, alţii au "îmbrăcat-o" în graffiti sau au susţinut concerte în interiorul ei, însă nimeni nu a reuşit să-i afle misterul. În 2021, sfera s-a destrămat lăsând în urmă doar cadrul şi fragmente de fibră de sticlă.

Cum ar fi apărut sfera

Takie Dela, o publicaţie independentă din Rusia, a mers prin satele Fedorovka, Lartsevo și Ignatovo pentru a sta de vorbă cu localnicii şi pentru a afla povestea sferei. Pădurea în care se află înconjoară aceste sate şi se află la marginea oraşului Dubna, considerat în perioada sovietică drept unul dintre "oraşele ştiinţei" din URSS.

Obiectul neobişnuit, cu diametrul de 18 metri, a apărut în acea pădure la mijlocul anilor '80. Nimeni nu a ştiut de unde a venit, la ce foloseşte şi nimeni nu a ştiut cum să-l denumească. Aşa că i-au spus simplu "Sfera". Oamenii locului au diferite scenarii despre sferă. Unii susţin că locul fusese folosit de Armata URSS pentru testarea armelor antisatelit, iar sfera ar face parte din acest proiect. Faptul că a apărut în pădure la mijlocul '80 ar fi cauzat de schimbarea de politică a Rusiei care adopta Perestroika în acea perioadă şi astfel proiectul ar fi fost abandonat.

Un alt scenariu al oamenilor din împrejurimi susţine că "Sfera" ar fi fost "răspunsul asimetric" al URSS la iniţiativa de Apărare Strategică a SUA şi ar fi reprezentat o ţintă-capcană pentru a distrage focul inamic de la adevăratele obiective strategice. Alţi localnici spun că "Sfera" ar fi trebuit să fie aruncată peste centrala nucleară de la Cernobîl, imediat după explozie, dar unul dintre elicopterele care o transportau "a scăpat-o" din chingi.

Un fost angajat al institutului regional de proiectare Tvergrazhdanproekt declara pentru presa rusă că Ministerul Apărării din fosta URSS plănuise să dezvolte în zonă un centru universitar şi laboratoare de cercetare, iar "Sfera" ar fi fost creată pentru a fi un spaţiu de recreere pentru studenţi şi ingineri. Leonid Simanskov, fost inginer electronist, susţine una dintre variantele localnicilor şi anume că sfera a fost adusă de un elicopter. Dar nu a fost scăpată din greşeală în drumul spre Cernobîl, ci a fost lăsată intenţionat acolo pentru a fi un loc de recreere al centrului universitar planificat să fie dezvoltat în zonă. Simanskov a mai spus că "Sfera" a fost creată de inginerii Armatei.

Degradarea Sferei

Degradarea Sferei a început în 2014. Atunci, membrii unui club moto s-au căţărat pe sferă şi au gravat numele clubului lor cu o drujbă. Oamenii din zonă au fost extrem de revoltaţi şi au cerut pedepse exemplare pentru vandali. S-au organizat echipe de voluntari care au mers să cureţe sfera de graffiti şi să încerce s-o repare. Nu s-a mai putut face nimic, iar în 2021 sfera s-a prăbuşit total.