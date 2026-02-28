Donald Trump ordonă administraţiei să "înceteze imediat utilizarea" instrumentelor Anthropic

Preşedintele american Donald Trump ordonă vineri administraţiei sale ”să înceteze imediat orice utilizare” a inteligenţei artificiale (AI) a Anthropic, după ce start-up-ul din California a refuzat să-şi deschidă inteligenţa artificială armatei americane.

”Ordon TUTUROR agenţiilor federale ale Guvernului american SĂ ÎNCETEZE IMEDIAT orice folosire a tehnologiei Anthropic. N-avem nevoie de ea, nu o vrem şi nu vom mai lucra cu ei”, a tunat Trump pe platforma sa, Truth Social.

Donald Trump cataloghează drept o "greşeală dezastruoasă" refuzul Anthropic de a acorda armatei americane o utilizare - fără restricţii - a inteligenţei sale artificiale.

"Egoismul lor pune în pericol vieţi americane, trupele noastre şi securitatea naţională", acuză el.

Acțiunile marchează o mişcare extraordinară din partea Statelor Unite împotriva uneia dintre principalele companii care a menținut-o în fruntea industriei IA critică pentru securitatea națională, amenințând că îi va oferi Anthropic un statut de paria pe care Washingtonul îl rezervase până acum furnizorilor inamici, relateză Reuters.

Google (GOOGL.O), deținut de Alphabet, și Amazon.com (AMZN.O) se numără printre susținătorii financiari ai Anthropic.

Mișcările creează un precedent suplimentar, conform căruia numai legea americană ar putea limita modul în care IA este implementată pe câmpul de luptă, Pentagonul încercând să păstreze toată flexibilitatea în apărare și să nu fie limitat de avertismentele creatorilor tehnologiei împotriva alimentării armelor cu IA nesigură.

Într-un comunicat, Anthropic a declarat că va contesta orice desemnare a riscului în instanță din partea Departamentului Apărării, pe care Administrația Trump l-a redenumit Departamentul de Război.

"Credem că această desemnare ar fi atât nefondată din punct de vedere juridic, cât și ar crea un precedent periculos pentru orice companie americană care negociază cu guvernul", a declarat compania.

"Nicio intimidare sau pedeapsă din partea Departamentului de Război nu ne va schimba poziția cu privire la supravegherea internă în masă sau la armele complet autonome."

Vineri seară, rivalul OpenAI, care este susținut de Microsoft (MSFT.O), Amazon și alții, a anunțat propriul său acord pentru implementarea tehnologiei în rețeaua clasificată a Departamentului Apărării. CEO-ul Sam Altman a declarat că Pentagonul îi împărtășește principiile privind responsabilitatea umană asupra sistemelor de arme și pentru lipsa supravegherii în masă a SUA.

"Le-am inclus în acordul nostru", a spus Altman despre aceste puncte. "De asemenea, vom construi garanții tehnice pentru a ne asigura că modelele noastre se comportă așa cum ar trebui, lucru pe care și-l dorea și Departamentul de Război."

Nu a fost imediat clar dacă aceste detalii contractuale diferă de liniile roșii propuse de Anthropic. Pentagonul și OpenAI nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Război nuclear

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Anthropic va fi desemnat un risc pentru lanțul de aprovizionare, în urma unui impas în lunile de discuții privind posibilitatea ca politicile companiei să limiteze acțiunile militare.

Într-o întâlnire cu Hegseth săptămâna aceasta, directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a pledat pentru limite privind armele și supravegherea și i-a iritat pe oficialii Pentagonului. Pentagonul a declarat că legea americană, nu o companie privată, va determina modul de apărare a țării.

Desemnarea ar putea împiedica zeci de mii de contractori să utilizeze inteligența artificială a Anthropic atunci când lucrează pentru Pentagon. Aceasta reprezintă o amenințare existențială la adresa afacerilor sale cu guvernul și ar putea dăuna relațiilor sale cu sectorul privat, a declarat Franklin Turner, un avocat specializat în contracte guvernamentale.

"Includerea Anthropic pe lista neagră este echivalentul contractual al războiului nuclear", a spus el.

Acțiuni similare au fost luate de SUA pentru a elimina gigantul tehnologic chinez Huawei din lanțurile de aprovizionare ale Pentagonului. Începând cu 2017, SUA a restricționat utilizarea echipamentelor Huawei de către Departamentul Apărării, a interzis agențiilor federale să achiziționeze tehnologia sa și a oprit fondurile federale de granturi și împrumuturi pentru echipamentele Huawei.

Anthropic s-a întrecut în a câștiga o concurență acerbă pentru a vinde tehnologii inovatoare către companii și guvern, în special pentru securitatea națională, înainte de o ofertă publică inițială așteptată pe scară largă. Compania a declarat că nu a finalizat o decizie privind listarea la bursă.

Saif Khan, care a lucrat în Consiliul de Securitate Națională din Casa Albă a fostului președinte Joe Biden, a declarat că acțiunea Departamentului Apărării "ar putea fi cea mai draconică reglementare internă privind inteligența artificială emisă vreodată de un guvern".

"Se poate spune că Departamentul tratează Anthropic ca o amenințare la securitatea națională mai mare decât orice companie chineză de inteligență artificială, niciuna dintre ele nedesemnată ca riscuri la nivelul lanțului de aprovizionare", a spus Khan.

Roboţi ucigaşi

Companiile de tehnologie și Pentagonul s-au confruntat în mod repetat din 2018, când angajații de la Google, divizia Alphabet, au protestat împotriva utilizării inteligenței artificiale de către Pentagon pentru a analiza imaginile cu drone. A urmat o apropiere, companii precum Amazon și Microsoft concurând pentru afaceri în domeniul apărării, în timp ce mai mulți directori generali ai marilor companii de tehnologie au promis anul trecut cooperare cu administrația Trump.

Însă "roboții ucigași" teoretici i-au îngrijorat pe activiștii pentru drepturile omului și tehnologie, deoarece războaiele din Ucraina și Gaza au prezentat sisteme din ce în ce mai automatizate. Acțiunile militare americane mai îndrăznețe din ultimul an au amplificat aceste îngrijorări, a declarat Jack Shanahan, care a condus proiectul de război algoritmic al Pentagonului, Proiectul Maven.

"Oamenii ar putea fi puțin mai nervoși în legătură cu lipsa restricțiilor", a spus Shanahan. Aprobarea legală a Casei Albe ar putea fi "acoperirea principală pentru oricine face ceva ce ar putea duce la lipsa unui proces echitabil, victime civile, daune colaterale".

Pentagonul a semnat acorduri în valoare de până la 200 de milioane de dolari fiecare cu laboratoare importante de inteligență artificială în ultimul an, inclusiv Anthropic, OpenAI și Google.

Anthropic, în negocierea pentru acordarea de finanțări sub acest plafon, a semnalat îngrijorări cu privire la capacitatea sistemului juridic de a ține pasul cu progresul inteligenței artificiale. În prezent, de exemplu, legile americane nu împiedică utilizarea tehnologiei pentru compilarea datelor.

