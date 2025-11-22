De la lansarea invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022, Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.164.340 de soldați în Ucraina, potrivit unui raport publicat sâmbătă de Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene, informează News.ro.

Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei, potrivit Kievului - Hepta

Numărul include 1.170 de victime în rândul forţelor ruse în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.361 (+4) tancuri, 23.607 (+7) vehicule blindate de luptă, 67.842 (+74) vehicule şi rezervoare de combustibil, 34.559 (+9) sisteme de artilerie, 1.547 (+1) sisteme de lansare multiplă de rachete, 2.248 (+1) sisteme de apărare aeriană, 428 avioane, 347 elicoptere, 82.842 (+222) drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.

