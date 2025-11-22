Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei, potrivit Kievului

De la lansarea invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022, Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.164.340 de soldați în Ucraina, potrivit unui raport publicat sâmbătă de Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 16:05
Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei, potrivit Kievului - Hepta

Numărul include 1.170 de victime în rândul forţelor ruse în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.361 (+4) tancuri, 23.607 (+7) vehicule blindate de luptă, 67.842 (+74) vehicule şi rezervoare de combustibil, 34.559 (+9) sisteme de artilerie, 1.547 (+1) sisteme de lansare multiplă de rachete, 2.248 (+1) sisteme de apărare aeriană, 428 avioane, 347 elicoptere, 82.842 (+222) drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia razboi ucraina pierderi
Înapoi la Homepage
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical?
Observator » Ştiri externe » Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei, potrivit Kievului