Un bărbat de 62 de ani a murit după ce s-a aruncat în gol de la un salon al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, poliţiştii şi procurorii deschizând în acest caz o anchetă pentru ucidere din culpă, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Anchetă la Spitalul Judeţean din Reşiţa după ce un bărbat de 62 de ani s-a aruncat în gol şi a murit - Facebook

Poliţiştii din Reşiţa au fost sesizaţi, vineri, de către reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa cu privire la decesul bărbatului în vârstă de 62 de ani, care se afla internat în unitatea medicală, potrivit Agerpres.

Din primele verificări efectuate a reieşit că bărbatul fusese internat la data de 17 noiembrie, în cadrul Secţiei de Neurologie.

"La data de 19.11.2026, în timp ce se afla în salonul în care era internat, acesta a suferit un politraumatism prin cădere de la înălţime, iar în cursul acestei dimineţi (vineri, n.r.), acesta a decedat", a precizat sursa citată.

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Potrivit unor surse, bărbatul a sărit prin geam, după ce l-a spart cu un concentrator de oxigen. Consumator de alcool, era în sevraj.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa.