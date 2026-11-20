Detalii cutremurătoare din ancheta tragediei în care o elevă de 17 ani a fost omorâtă, în drum spre şcoală, de o maşină de gunoi. Surse din anchetă spun că şoferul a târât-o pe Miruna 100 de metri. E luată în calcul şi varianta ca fata să se fi uitat în telefon în acel moment. Şoferul autospecialei spune că nu şi-a dat seama ce se întâmplase.

"M-au sunat de la serviciu şi mi-au spus să mă parchez, că o să vină cineva şi o să se uite la maşină. Mai multe nu. Am întrebat pe domnii poliţişti, tot la fel, mi-au zis să aştept să facă nişte probe. Nu ştiu ce să vă spun. Aş fi dat peste cineva. Nimic mai mult. Chiar nu ştiu ce să vă spun. Şi eu am rămas şocat, că nu... Nu ştiu!", spune şoferul maşinii de gunoi. În urma accidentului cumplit, părinţii elevilor din mai multe licee din Capitală cer măsuri de siguranţă în apropierea şcolilor ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Ce arată camerele de supraveghere din zonă

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că Teodora mergea pe trotuar, avea gluga pe cap şi un obiect în mână, cel mai probabil telefonul mobil. În momentul în care a ajuns în colţul străzii şi a vrut să traverseze a fost lovită de maşina de gunoi care a virat la dreapta. A fost agăţată şi târâtă 100 de metri până în locul în care a fost găsită de către un trecător.

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Anchetatorii trebuie să stabilească de ce tânară nu a auzit maşina de gunoi, un utilaj care produce un zgomot puternic, şi iau în calcul ca aceasta să fie avut căştile în urechi. La faţa locului nu a fost însă găsită vreo pereche de căşti. Poliţiştii spun că un trecător să le fi găsit şi să le fi luat. Telefonul fetei a fost, de asemenea, găsit de un trecător, dar acesta a mers la o secţie de Poliţie pentru a-l preda.

În ceea ce-l priveşte pe şofer, acesta e cercetat în libertate. La audieri a declarat că nu ştia că a lovit şi a omorât un om. A mai spus în faţa anchetatorilor că cel mai probabil fata a intrat în unghiul mort al camionului de gunoi.