Fostul bodyguard al multiplului campion de formula 1, Michael Schumacher, dar şi al lui Zlatan Ibrahimobic din vremea în care evolua la Juventus, a fost arestat în România. Cristian Anheliuc, poreclit Micuțu, este acuzat că și-a construit o avere cu diplome și acte false. Mai mult, fostul campion mondial de MMA s-a angajat ca referent în Parlamentul României tot cu o diplomă falsă.

Înainte să intre mascaţii peste el, Cristian Anheliuc, fost campion mondial la MMA făcea glume despre autorităţi pe TikTok. Acum înfruntă acuzaţiile procurorilor DNA din spatele gratiilor. Dincolo de performanţele sportive, Anheliuc a trăit perioada de glorie în preajma unor celebrităţi cărora le-a fost bodyguard. În 2003 a plecat de acasă din Rădăuţi să-şi caute norocul în străinătate. A ajuns în Italia. "Într-o seară vine un băiat, un băiat din Bacău, pe care l-am cunoscut la discoteca respectivă şi îmi zice 'Băi, Micuţu, nu vrei să vii mâine cu mine, era sâmbătă seară. Nu vrei şi tu să vii la Juventus?' Am zis prima dată că face cineva o glumă", a declarat Cristian Anheliuc.

Clienţii lui erau în general ucraineni

Individul s-a lăudat că forţa şi condiţia fizică l-au recomandat pentru a-i asigura securitatea lui Zlatan Ibrahimovic. Iar apoi celebrului Michael Schumacher. "A venit şeful la noi şi a zis: 'Bă, voi nu sunteţi in concediu, mergeţi şi îl preluaţi pe Schumacher că vor începe pregătirile pentru marele premiu de Formula 1 de la Monza!' Noi mergeam peste tot cu el! Eram umbrele lui!", a declarat Cristian Anheliuc. Câţiva ani mai târziu însă lucrurile s-au schimbat. Din 2020, spun procurorii, Micuţu s-a reorientat şi a început să vândă acte false. De toate, buletine, pasapoarte, certificate de cetatenie si certificate de nastere.

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Individul ii convingea pe oameni ca are acces la functionari publici de aici de la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie si de la Primaria Sectorului 3. Luptatorul le promitea ca prin intermediul lor pot obtine certificate de cetatenie, buletine sau pasapoarte. Clientii lui erau in general ucraineni. Apoi a trecut la altele: diplome de bacalaureat si certificate de atestare profesionala. Cu o astfel de diploma a reusit sa se angajeze şi in Parlamentul Romaniei, in 2024, ca referent al unui fost deputat AUR. Trei luni a durat aventura lui prin Parlament până ce a fost prins. În România, diplomele sunt greu de verificat. Nu există niciun mecanism prin care falsurile să fie depistate imediat.

"Daca acest proces a fost validat intr-un registru national, noi putem sa verificam dupa numar, dupa serie, daca un certificat pe hartie corespunde sau nu corespunde unui proces care a fost validat", a declarat Mircea Dumitru, membru Consiliul de Atestare a Diplomelor si Certificatelor universitare. Procurorii de aici de la DNA au suspiciuni ca reteaua este mult mai mare si fac in continuare investigatii in dosar pentru a ajunge la cei care falsificau diplomele si actele de identitate. Cristian Anheliuc ar fi făcut mii de euro si de pe urma unor oameni carora le de promitea că îi va angaja la Spitalului Municipal Rădăuți, ca brancardieri. Acum, fostul luptător MMA a ajuns după gratii.