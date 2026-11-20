În lege, pietonul are prioritate. Pe stradă însă, lucrurile nu stau chiar aşa. Faptul că doar unul din 10 pietoni se simte în siguranţă în trafic spune multe despre starea infrastructurii și a disciplinei rutiere din România.

Cel mai riscant este la trecerile de pietoni. Doar 5 din 10 oameni se simt în siguranță la trecerile semaforizate, iar la cele nesemaforizate procentul coboară sub 4%. În plus, 6 din 10 pietoni au avut frecvent impresia că șoferii nu i-au observat pe trecerile fără semafor.

Traversarea străzii rămâne un exerciţiu de vigilenţă

În cazul copiilor, teama e şi mai mare. 8 din 10 bucureșteni nu au încredere că șoferii ar opri pentru un copil de 10 ani care traversează singur strada. Printre problemele semnalate se numără marcajele șterse și indicatoarele rutiere acoperite de vegetație. La acestea se adaugă şi timpii de așteptare la semafor, care îi determină pe pietoni să traverseze prin locuri nepermise ori pe culoarea roşie.

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Acelaşi barometru arată că 6 din 10 bucureșteni au traversat pe roșu în ultimele 30 de zile. Fie pentru că, spun ei, nu au văzut maşini care să se apropie, fie pentru că au aşteptat prea mult. La întrebarea: cât timp ai fi dispus să aștepți cel mult să se facă verde la un semafor, 9 din 10 bucureşteni au spus că nu ar sta mai mult de două minute. Ca să schimbe aceste cifre, experţii în urbanism propun mai multe măsuri, cum ar fi supraînălţarea trecerilor de pietoni, montarea stâlpişorillor, iluminarea mai bună pe timp de noapte, dar şi amenajarea unor refugii pietonale pe marile bulevarde. Până atunci însă, traversarea străzii rămâne un exerciţiu de vigilenţă.