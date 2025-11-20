Antena Meniu Search
Rusia anunţă că a cucerit oraşul Kupiansk. Ucraina neagă informaţia

Rusia revendică joi cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, unul dintre oraşele ucrainene în care trupele Moscovei a înaintat în ultimele săptămâni împotriva unor forţe ucrainene aflate în dificultate pe front. Kievul a negat informaţia.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 14:39
"Forţele ruse au terminat eliberarea oraşului Kupiansk", i-a spus lui Vladimir Putin comandantul grupării de trupe Vest, Serghei Kuzovlev, declaraţii transmise la televiziunea rusă, conform ReutersUlterior Armata Ucraineană a negat. "Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei informează că Kupiansk se află sub controlul forțelor de apărare ale Ucrainei. În oraș și în împrejurimi continuă operațiuni de contracarare a diversiunilor și acțiuni speciale de căutare și eliminare a grupurilor de sabotaj și recunoaștere inamice care s-au infiltrat în oraș. Situația este similară și în Yampil. În zona localității, forțele noastre desfășoară acțiuni de căutare și ţintire. Declarația despre așa-zisa capturare a 80% din orașul Vovceansk, în regiunea Harkov, și 70% din orașul Pokrovsk nu corespunde realității", a transmis Statul Major.

Kupanskul, care avea 55.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat timp de mai multe luni în 2022 de către armata rusă, după care a fost recucerit de către trupe ucrainene, în septembrie 2022.

Potrivit comandantulului grupării de trupe Vest, Serghei Kuzovlev, acest oraş este un ”nod-cheie în apărarea” ucraineană. Acest anunţ intervine în timpul unei vizite a lui Vladimir Putin, joi, într-unul dintre punctele de comandament ale armatei ruse care luptă în Ucraina şi a ascultat rapoarte ale ofiţerilor despre situaţia de pe front, anunţă preşedinţia rusă.

"Preşedintele şi comandantul-şef suprem s-a dus într-unul dintre posturile de comandament ale grupării de trupe Vest şi a ţinut o reuniune cu şeful Statului Major", a anunţat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El nu a precizat dacă acest punct de comandament se află în Ucraina sau în Rusia. În cursul acestei reuniuni, şeful Statului Major rus Vlaeri Gherasimov a anunţat că trupele ruse "continuă să-şi extindă zona de control" în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk (centru-est), în care au pătruns în vară, şi Zaporojie (sud), în care au avansat în ultimele săptămâni, după ce frontul a rămas aproape încremenit în acest sector.

El a anunţat totodată că o "ofensivă se desfăşoară cu succes" atât la Pokrovsk, un nod logistic-cheie al armatei ucrainene, care ar putea fi cucerit în curând, cât şi la Siversk, un oraş în care nu s-au mai dat lupte din 2022. Potrivit lui Vladimir Putin, confruntări au avut loc şi la Kostiantînivka, o fortăreaţă majoră a forţelor ucrainene în regiunea Doneţk.

"Trupele (...) avansează practic pe toate fronturile", s-a felicitat Valeri Gherasimov.

Vladimir Putin a declarat, la rândul său, că principala sarcină a Moscovei rămâne ”realizarea necondiţionată a obiectivelor operaţiunii militare speciale” - numele pe care-l dă Războiului din Ucraina. Aceste declaraţii intervin în timp ce Ucraina a anunţat că Statele Unite i-au prezentat un ”proiect al unui plan” menit să pună capăt ostilităţilor.

