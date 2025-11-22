Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rusia continuă ofensiva şi anunţă că a capturat mai multe sate din estul Ucrainei

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat, vineri, că forţele sale au capturat o serie de aşezări de pe linia frontului din estul Ucrainei, afirmaţie pe care Kievul a negat-o sau a refuzat să o recunoască.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 10:50
Rusia continuă ofensiva şi anunţă că a capturat mai multe sate din estul Ucrainei Rusia continuă ofensiva şi anunţă că a capturat mai multe sate din estul Ucrainei - Profimedia

Ministerul a declarat că patru aşezări din regiunea Doneţk, punctul central al ofensivei ruseşti spre vest, se află acum sub controlul său, inclusiv Iampil, la est de oraşul Sloviansk, controlat de ucraineni, relatează Reuters.

Ucraina a declarat joi că Iampil a rămas sub controlul său, în ciuda încercărilor de infiltrare ale Rusiei.

Şeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, a declarat joi că forţele sale au capturat oraşul Kupiansk, în mare parte distrus, deşi Ucraina a negat acest lucru.

Articolul continuă după reclamă

Vineri, Kievul a declarat că forţele ruse au lansat şase atacuri asupra Kupiansk, dar nu a menţionat nimic despre schimbarea controlului asupra oraşului.

Declaraţia Ministerului Apărării rus de vineri a precizat că alte trei sate din regiunea Doneţk - Stavki, Novoselivka şi Masliakivka - se află acum sub controlul Moscovei, precum şi un sat din regiunea vecină Dnepropetrovsk.

Raportul de seară al Statului Major ucrainean privind frontul a menţionat că Stavki şi Novoselivka se află în zone atacate de ruşi, dar nu a precizat nimic despre pierderile teritoriale.

De luni de zile, luptele de-a lungul frontului de 1.200 km s-au concentrat pe încercările Rusiei de a avansa către centrul logistic din Pokrovsk.

Gherasimov a declarat joi că forţele Kremlinului controlează 70% din oraş, afirmaţie respinsă de armata ucraineană.

Statul Major ucrainean a declarat vineri că trupele ruse au lansat 62 de atacuri asupra zonelor din apropierea Pokrovskului.

Blogul militar ucrainean DeepState, care utilizează materiale din surse deschise pentru a cartografia poziţiile celor două părţi, a declarat vineri că centrul oraşului Pokrovsk „trece treptat sub controlul inamicului”, pe măsură ce trupele ruse avansează dinspre sud.

Acesta a afirmat că trupele ruse avansează şi într-un sat situat la est de Pokrovsk.

Forţele ruse au avansat lent spre vest prin regiunea Doneţk, ca parte a campaniei lor de capturare a întregului Donbas, format din regiunile Doneţk şi Luhansk.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia razboi ucraina front kiev
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Ştiri externe » Rusia continuă ofensiva şi anunţă că a capturat mai multe sate din estul Ucrainei