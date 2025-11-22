Ministerul Apărării al Rusiei a declarat, vineri, că forţele sale au capturat o serie de aşezări de pe linia frontului din estul Ucrainei, afirmaţie pe care Kievul a negat-o sau a refuzat să o recunoască.

Rusia continuă ofensiva şi anunţă că a capturat mai multe sate din estul Ucrainei - Profimedia

Ministerul a declarat că patru aşezări din regiunea Doneţk, punctul central al ofensivei ruseşti spre vest, se află acum sub controlul său, inclusiv Iampil, la est de oraşul Sloviansk, controlat de ucraineni, relatează Reuters.

Ucraina a declarat joi că Iampil a rămas sub controlul său, în ciuda încercărilor de infiltrare ale Rusiei.

Şeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, a declarat joi că forţele sale au capturat oraşul Kupiansk, în mare parte distrus, deşi Ucraina a negat acest lucru.

Vineri, Kievul a declarat că forţele ruse au lansat şase atacuri asupra Kupiansk, dar nu a menţionat nimic despre schimbarea controlului asupra oraşului.

Declaraţia Ministerului Apărării rus de vineri a precizat că alte trei sate din regiunea Doneţk - Stavki, Novoselivka şi Masliakivka - se află acum sub controlul Moscovei, precum şi un sat din regiunea vecină Dnepropetrovsk.

Raportul de seară al Statului Major ucrainean privind frontul a menţionat că Stavki şi Novoselivka se află în zone atacate de ruşi, dar nu a precizat nimic despre pierderile teritoriale.

De luni de zile, luptele de-a lungul frontului de 1.200 km s-au concentrat pe încercările Rusiei de a avansa către centrul logistic din Pokrovsk.

Gherasimov a declarat joi că forţele Kremlinului controlează 70% din oraş, afirmaţie respinsă de armata ucraineană.

Statul Major ucrainean a declarat vineri că trupele ruse au lansat 62 de atacuri asupra zonelor din apropierea Pokrovskului.

Blogul militar ucrainean DeepState, care utilizează materiale din surse deschise pentru a cartografia poziţiile celor două părţi, a declarat vineri că centrul oraşului Pokrovsk „trece treptat sub controlul inamicului”, pe măsură ce trupele ruse avansează dinspre sud.

Acesta a afirmat că trupele ruse avansează şi într-un sat situat la est de Pokrovsk.

Forţele ruse au avansat lent spre vest prin regiunea Doneţk, ca parte a campaniei lor de capturare a întregului Donbas, format din regiunile Doneţk şi Luhansk.

