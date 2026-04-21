Rusia critică "militarizarea" UE după informațiile privind posibile exerciții nucleare Franța-Polonia

Rusia, aflată în al cincilea an de război în Ucraina, a criticat marți ceea ce numește militarizarea Uniunii Europene, după informațiile privind posibile exerciții nucleare comune între Franța și Polonia, potrivit EFE, relatează Agerpres.

"Acest lucru dovedeşte şi mai mult dorinţa Europei pentru o militarizare şi o 'nuclearizare' mai mare, în ceea ce priveşte armele nucleare, ceea ce nu contribuie la stabilitatea sau predictibilitatea continentului european", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în briefingul său telefonic zilnic.

El a recunoscut că nu cunoaşte toate detaliile problemei şi că Kremlinul aşteaptă să afle "ce arme sunt implicate în mod specific" şi la ce ţări se face referire.

Peskov a făcut aceste comentarii după o relatare a publicaţiei Politico privind planurile preşedintelui francez Emmanuel Macron şi ale premierului polonez Donald Tusk de a desfăşura astfel de exerciţii comune.

Luni, ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a avertizat că, dacă Statele Unite sau alte ţări încalcă moratoriul asupra testelor nucleare, Rusia va răspunde în mod corespunzător.

Această poziţie se bazează "pe declaraţiile Washingtonului despre o posibilă reluare a testelor nucleare la scară largă, cu consecinţe fatale pentru Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare", a explicat Riabkov.

Tratatul New START, semnat între Rusia şi Statele Unite, care limita numărul de încărcături nucleare stocate de ambele ţări, a expirat la începutul lunii februarie.

Deşi Moscova a cerut Washingtonului să prelungească menţinerea acestor limite pentru încă un an, fără a reînnoi tratatul, Casa Albă nu a făcut niciun pas în această direcţie.

Preşedintele american Donald Trump doreşte ca China - care, se pare, deţine deja peste 500 de încărcături nucleare - să participe la următoarele negocieri de dezarmare, în timp ce Moscova, la rândul său, cere includerea Franţei şi a Regatului Unit într-un viitor tratat.

