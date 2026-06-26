Reacția Kremlinului după ce România nu a lăsat gimnastele ruse să evolueze cu steagul și imnul rusesc la Cluj

Kremlinul critică România, după ce gimnastele din Rusia s-au retras de la o competiție din Cluj pe motiv că au fost anunțate că nu pot concura sub drapelul și imnul național. Moscova susține că decizia contravine hotărârilor Federației Internaționale de Gimnastică.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri pentru TASS că decizia organizatorilor de la Cluj-Napoca de a le interzice gimnastelor din Rusia să concureze sub drapelul național este "revoltătoare" și "arbitrară".

"Este un caz revoltător. Relațiile federației noastre cu federația internațională sunt pe deplin restabilite, iar gimnastele noastre au dreptul să concureze cu drapelul și imnul Rusiei. Este vorba despre o decizie absolut arbitrară a autorităților acestui oraș", a insistat Peskov.

Echipa de gimnastică ritmică a Rusiei a refuzat să participe la Cupa Mondială, organizată în perioada 26-28 iunie la Cluj-Napoca, acuzând că organizatorii competiției au informat verbal Federația Rusă de Gimnastică că simbolurile de stat vor fi interzise în sala de concurs.

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Federația Rusă de Gimnastică acuză o încălcare directă a deciziei Comitetului Executiv al Federației Internaționale de Gimnastică (World Gymnastics), care a ridicat luna trecută restricțiile impuse rușilor și belarușilor, permițându-le astfel gimnaștilor din cele două țări să-și folosească imnul și culorile naționale.

În plus, Federația Rusă de Gimnastică a atras atenția că decizia autorităților române încalcă statutul World Gymnastics și prevederile actualizate ale Cartei Olimpice și a transmis că va cere aplicarea deciziilor forului internațional de gimnastică prin toate mecanismele juridice internaționale disponibile.

Amintim că primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat miercuri că a fost de acord să găzduiască această competiție în orașul său într-un moment în care gimnaștii ruși se aflau încă sub efectul sancțiunilor internaționale și aveau voie să participe la astfel de evenimente doar ca sportivi "neutri". Acest termen se referă la sportivii care au îndeplinit anumite condiții, cum ar fi să nu fi susținut activ ofensiva din Ucraina.

"Aș dori să fiu clar (...): imnul Rusiei nu va fi intonat și drapelul Rusiei nu va fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei țări", a afirmat Boc, explicând că a dorit să-și exprime dezacordul "față de simbolurile politice ale unui stat agresor". Primarul Iaşului, Mihai Chirica, şi-a exprimat public susţinerea faţă de decizia primarului Boc, afirmând că sportul nu trebuie transformat într-un instrument de legitimare a unui stat aflat în plin război împotriva Ucrainei.