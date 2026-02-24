Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru "facilitarea unor activități teroriste"

Autoritățile ruse îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, într-un dosar penal ce vizează presupusa "facilitare a unor activități teroriste", potrivit publicației Rossiiskaia Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB), relatează Reuters, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 10:06
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru "facilitarea unor activități teroriste" - Hepta

Pavel Durov nu a putut fi contactat pentru a comenta informaţia, dar în ultimele zile Telegram a negat numeroase acuzaţii din partea Rusiei că aplicaţia este un refugiu pentru activităţi infracţionale.

"Acţiunile şefului Telegram, Pavel Durov, sunt investigate în cadrul unui dosar penal, sub suspiciunea comiterii unei infracţiuni conform alineatului 1.1 al articolului 205.1 (asistenţă pentru activităţi teroriste) din Codul Penal al Rusiei", a relatat Rossiiskaia Gazeta, într-un articol despre care susţine că este "bazat pe informaţii de la FSB-ul rus".

Telegram, care susţine că are peste un miliard de utilizatori activi la nivel global, nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta informaţia.

Articolul continuă după reclamă

Autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicaţiilor a introdus restricţii asupra Telegram, care este foarte popular în Rusia pentru comunicaţii publice şi private, din cauza a ceea ce a caracterizat drept un eşec al companiei de a şterge conţinutul extremist.

Autorităţile de la Moscova încearcă să-şi convingă pe ruşi să treacă la aplicaţia sprijinită de stat MAX, care a fost lansată în urmă cu un an.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia telegram fsb durov
Înapoi la Homepage
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie”
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: &#8220;Înapoi în bucătărie&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Ştiri externe » Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru "facilitarea unor activități teroriste"