Autoritățile ruse îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, într-un dosar penal ce vizează presupusa "facilitare a unor activități teroriste", potrivit publicației Rossiiskaia Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB), relatează Reuters, conform Agerpres.

Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru "facilitarea unor activități teroriste" - Hepta

Pavel Durov nu a putut fi contactat pentru a comenta informaţia, dar în ultimele zile Telegram a negat numeroase acuzaţii din partea Rusiei că aplicaţia este un refugiu pentru activităţi infracţionale.

"Acţiunile şefului Telegram, Pavel Durov, sunt investigate în cadrul unui dosar penal, sub suspiciunea comiterii unei infracţiuni conform alineatului 1.1 al articolului 205.1 (asistenţă pentru activităţi teroriste) din Codul Penal al Rusiei", a relatat Rossiiskaia Gazeta, într-un articol despre care susţine că este "bazat pe informaţii de la FSB-ul rus".

Telegram, care susţine că are peste un miliard de utilizatori activi la nivel global, nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta informaţia.

Articolul continuă după reclamă

Autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicaţiilor a introdus restricţii asupra Telegram, care este foarte popular în Rusia pentru comunicaţii publice şi private, din cauza a ceea ce a caracterizat drept un eşec al companiei de a şterge conţinutul extremist.

Autorităţile de la Moscova încearcă să-şi convingă pe ruşi să treacă la aplicaţia sprijinită de stat MAX, care a fost lansată în urmă cu un an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰