Sondaj INSCOP: Doar 3 din 10 români cred că războiul se va încheia în 2026 printr-un acord de pace

Trei din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în acest an printr-un acord de pace, potrivit unui sondaj INSCOP. În plus, aproape o treime dintre respondenţi sunt de părere că Rusia va declanşa un nou război în Europa în următorii trei ani.

La întrebarea privind probabilitatea ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 printr-un acord de pace, 8,9% dintre români răspund că acest lucru se va întâmpla "în foarte mare măsură", iar 21,5% "în destul de mare măsură". În schimb, 24,5% cred "în destul de mică măsură", iar 38,5% "în foarte mică măsură sau deloc". Un procent de 6,7% nu ştiu sau nu răspund.

Cine sunt românii care cred că războiul se încheie în 2026

Cred într-o măsură mai mare decât media populaţiei că războiul se va încheia printr-un acord de pace în 2026 următoarele categorii: votanţii AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din oraşele mici şi angajaţii din sectorul public. Cei mai sceptici sunt votanţii USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi angajaţii din sectorul privat.

Referitor la percepţia cu privire la declanşarea unui nou război în Europa, 30,1% dintre respondenţi cred că Rusia va iniţia un conflict în următorii trei ani, în timp ce 58,8% resping această ipoteză. 11% nu ştiu, iar 0,1% nu răspund.

30% dintre români cred că Rusia va declanşa un nou război în Europa în următorii 3 ani

Consideră într-o măsură uşor mai mare decât media că Rusia va declanşa un nou război în Europa votanţii PSD, persoanele cu vârste între 30 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară şi locuitorii din mediul rural. Sunt mai puţin îngrijoraţi de această perspectivă votanţii PNL, bărbaţii, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi din oraşele mari, precum şi angajaţii din sectorul public.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center, în perioada 28 ianuarie - 6 februarie 2026. Cercetarea s-a desfăşurat prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eşantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a României. Marja maximă de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.

