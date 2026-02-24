Un nor uriaș de praf saharian se îndreaptă spre Europa și ar putea transforma ploaia obișnuită într-un spectacol cu tentă "apocaliptică". Meteorologii britanici avertizează că, în această săptămână, în anumite regiuni din Marea Britanie ar putea cădea precipitații de culoarea sângelui, iar cerul ar putea căpăta nuanțe intense de roșu și portocaliu. Specialiștii spun însă că, dincolo de impactul vizual spectaculos, fenomenul nu reprezintă un pericol pentru populație.

Peisaje desprinse din "Mad Max", în Europa. Un nor de praf saharian va aduce ploi sângerii și cer purpuriu - Copernicus | Getty Images

Un nor colosal de praf roșu din Sahara este pe cale să transforme ploaia obișnuită în ceva mult mai dramatic, anunță experții britanici citați de Express, potrivit Mediafax. Meteorologii au avertizat că o ploaie de culoarea sângelui va cădea în anumite părți ale Marii Britanii în această săptămână.

Experții de la Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS) monitorizează norul care va provoca un fenomen straniu atunci când particulele africane se vor ciocni de umiditatea din atmosfera britanică. În prezent, norul uriaș traversează Oceanul Atlantic, îndreptându-se către Europa. Fenomenul s-a mai produs și în trecut, dar intensitatea din acest an este remarcabilă, susțin experții. Norul va trece peste Marea Britanie și apoi se va îndrepta către nord-vestul Europei.

Simulările computerizate arată că masa de praf va ajunge peste teritoriul Regatului Unit marți după-amiaza, cel târziu miercuri dimineața. Praful se va combina cu ploaia și va genera precipitații de culoarea sângelui. De asemenea, cerul de seară ar putea avea nuanțe de portocaliu și roșu intens.

În ciuda elementelor cu aspect "apocaliptic", experții susțin că sănătatea oamenilor nu este în pericol. Străzile, mașinile și geamurile murdare vor fi principala problemă provocată de fenomen.

