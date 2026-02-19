Merz: Războiul din Ucraina se va încheia doar când una dintre părţi va fi epuizată miliar şi economic

Cancelarul german Friedrich Merz susţine că războiul din Ucraina nu se va încheia curând, deoarece Rusia nu este dispusă la concesii reale. În opinia sa, conflictul va continua până când una dintre părți va fi epuizată, iar Europa trebuie să împiedice Rusia să mai poată susține militar și economic războiul. Negocierile recente de la Geneva nu au produs progrese semnificative.

Cancelarul german Friedrich Merz crede că sunt şanse mici pentru o încheiere rapidă, prin negocieri, a războiului în Ucraina. El susţine că acest conflict se va încheia doar atunci când una dintre părţi va fi epuizată militar sau economic. "În opinia mea, acest război se va termina doar când una dintre cele două părţi va fi epuizată, fie din punct de vedere militar, fie din punct de vedere economic", a declarat Merz pentru presa germană.

Referitor la preşedintele rus Vladimir Putin, Merz a declarat: "Raţiunea şi argumentele umanitare nu îl vor convinge pe Putin. Acesta este adevărul amar". Scopul eforturilor europene trebuie, prin urmare, să fie acela de a se asigura "că statul rus nu mai poate continua războiul din punct de vedere militar şi nu îl mai poate finanţa din punct de vedere economic", a afirmat cancelarul german

Merz: Putin nu ştie ce să facă cu sutele de mii de soldaţi care se întorc de pe front

Conform evaluării lui Merz, "clica de la vârful puterii ruse" nu poate supravieţui fără război în viitorul apropiat. "Trebuie să menţină maşina de război în funcţiune, întrucât nu are niciun plan despre ce să facă cu sutele de mii de soldaţi, uneori grav traumatizaţi, care se întorc de pe front", a explicat cancelarul german.

Friedrich Merz a descris situaţia actuală a Rusiei în termeni sumbri: "În acest moment, asistăm la o stare de barbarie profundă în această ţară, iar aceasta nu se va schimba în viitorul previzibil şi este ceva cu care trebuie să ne împăcăm".

Războiul declanşat de Rusia în Ucraina va intra pe 24 februarie în cel de-al cincilea an. În ultimele zile, ambele părţi au purtat negocieri la Geneva pentru o soluţie negociată la conflict.

