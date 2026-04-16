Rusia se orientează spre vrăjitorie şi misticism în vremurile de criză: "Mă contactează și sunt mulți"

Autoproclamata vrăjitoare, Natalia Malinovskaia, are o nouă bază de clienți: bărbați care luptă în estul Ucrainei și care, la fel ca un număr tot mai mare de ruși, sunt atrași de supranatural pe fondul conflictului și incertitudinii economice.

În apartamentul ei întunecat din Moscova, Malinovskaia, care spune că și-a moștenit puterile de la bunica sa, oferă servicii de la vrăji de dragoste la protecție împotriva răului. De asemenea, a apărut frecvent la televiziunea rusă, relatează Reuters.

Demonstrând cum detectează o atmosferă proastă legată de sănătatea cuiva, aprinzând un chibrit aprins deasupra unui pahar, ea spune că majoritatea oamenilor caută ajutor pentru probleme amoroase, inclusiv soldații îngrijorați de riscul infidelităţii.

"Mă contactează și sunt mulți", a spus Malinovskaia, avertizând că poate face vrăji doar personal atunci când soldații sunt în permisie. "Este imposibil să efectuezi un ritual pe front. Unde ar arde cineva lumânări și cum le-aș trimite acolo?"

Creștinismul ortodox, misticismul și superstițiile populare au coexistat în Rusia de-a lungul secolelor de guvernare țaristă și de represiune religioasă din era sovietică.

Interesul a crescut în ultimii ani ai Imperiului Rus - când influența vindecătorului Rasputin asupra familiei țarului a provocat indignare publică - și din nou în anii haotici de după prăbușirea Uniunii Sovietice. După o perioadă de declin, este din nou în creștere.

"Provocările geopolitice și economice actuale din Rusia și din întreaga lume sporesc anxietatea, declanșând o creștere a misticismului", a declarat în martie institutul de sondaje VTsIOM, care a publicat un sondaj care arăta că 85% dintre ruși s-au aventurat în practici magice.

"În astfel de condiții, mai ales pe fondul amenințărilor militare, credința (indiferent de zeii implicați) se transformă într-un instrument de apărare psihologică", a precizat acesta.

Forțele rusești sunt în ofensivă în Ucraina de peste patru ani, alimentând o criză mortală care a afectat poziția internațională a Rusiei, a încetinit economia și a crescut costul vieții.

Aproape jumătate dintre ruși cred că unii oameni ar putea fi capabili să prezică viitorul sau să aibă puteri magice, arată sondajul, în creștere față de mai puțin de o treime în 2019.

Cererea de globuri de cristal și amulete protectoare a crescut mai mult decât dublu anul trecut, în timp ce vânzările de țepușe de aspen - despre care se spune că apără proprietarul de spiritele rele - s-au cvadruplat, a declarat operatorul de case de marcat rus ATOL, citând date despre cheltuielile de consum.

La Witch Store din Moscova, magazin care vinde cristale, ghiduri de tarot și alte obiecte magice, câțiva clienți au răsfoit rafturile în căutare de tămâie pentru a curăța aerul sau a aduce noroc.

"Sferele de obsidian negru sunt foarte populare și la mare căutare. Obsidianul este considerat o piatră a siguranței", a spus coproprietara magazinului, Yulia Gusanova, referindu-se la sticla vulcanică.

Barul cu tematică voodoo Marie Laveau, care oferă citiri de tarot, a beneficiat de spiritul vremii, a declarat proprietara Evgeniya Chassagnard. "S-a dovedit că ne-am potrivit perfect cu momentul", a spus ea.

Renașterea misticismului are adversari. Anul trecut, un grup de parlamentari a depus un proiect de lege pentru a interzice reclamele pentru servicii precum astrologia și vindecarea energetică, avertizând că acestea pot duce la exploatarea financiară a persoanelor vulnerabile.

Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a susținut ideea unei interdicții anul trecut și, în ianuarie, a denunțat "influența manipulatoare în masă" a ghicitorilor și a clarvăzătorilor.

"Există o forță întunecată prezentă în ghicire. Dacă miracolele implică putere și har divin, atunci ghicirea implică o putere diavolească", a declarat el pentru agenția de știri de stat TASS într-un interviu separat, sugerând o legătură cu "satanismul", care a fost interzis de Curtea Supremă anul trecut.

Întrebat dacă biserica, cea care uneori efectuează exorcizări, îi consideră pe clarvăzători rivali, un purtător de cuvânt al bisericii, Vakhtang Kupshidze, a declarat pentru Reuters că acesta nu înțelege esențialul. "Nu îi vedem exact ca pe niște concurenți, deoarece concurența implică... o luptă pentru clienți", a spus el.

