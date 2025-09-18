Rusia şi China răspândesc falsuri despre asasinarea lui Charlie Kirk pentru a crea haos în SUA. Analiză

Adversarii SUA, Rusia, China și Iran se folosesc de asasinarea lui Charlie Kirk, figura importantă a dreptei americane, pentru a semăna haos și neîncredere online în rândul americanilor și nu numai, arată o analiză Politico. Între 10 și 17 septembrie, numele activistului conservator Charlie Kirk a apărut de peste 6.000 de ori în presa oficială din China, Rusia și Iran. Asasinarea sa a declanșat o avalanșă de informații false despre identitatea și motivația atacatorului.

Mesajele promovate de China, Rusia și Iran au contribuit la propagarea unui val de informații false distribuite pe rețelele de socializare după uciderea lui Charlie Kirk și au servit direct intereselor acestor state adversare, care prin operațiuni cibernetice, urmăresc să răspândească haos și dezbinare între cetățenii americani, a explicat pentru POLITICO McKenzie Sadeghi, editor la NewsGuard.

"Cu cât reușesc să inducă mai multă confuzie și neîncredere imediat după un eveniment de breaking news, cu atât le este mai greu oamenilor să știe ce este adevărat și în cine să aibă încredere. Dacă oamenii ajung să se îndoiască de poliție, de jurnaliști sau de instituțiile democratice, asta slăbește capacitatea acelor instituții de a acționa și comunica într-o criză", a explicat ea.

Potrivit NewsGuard, grupuri pro-Kremlin de pe aplicația Telegram au spus în mod fals că Charlie Kirk era inclus în baza de date Myrotvorets cu persoane considerate de Kiev "dușmani ai Ucrainei". Afirmația falsă a fost preluată de un site de propagandă care are legături cu Rusia, vtforeignpolicy.com, fiind redată inclusiv într-un rezumat generat de AI-ul de la Google.



Rețeaua de influență și propagandă rusească online cunoscută sub numele Storm-1679 a distribuit de asemenea un videoclip pe rețele sociale care imita platforma de ştiri ucraineană United24, sugerând în mod fals că ucrainenii ar fi celebrat pe scară largă uciderea lui Kirk, potrivit NewsGuard.

Grupuri care au legături cu Iranul au răspândit, la rândul lor, povești false despre crimă, acuzând Israelul că ar fi orchestrat atacul ca represalii pentru opoziția lui Kirk față de atacul militar american asupra Iranului din iunie. Agenția oficială de știri IRNA a distribuit și teorii conspiraționiste legate de criticile lui Kirk la adresa Israelului.

În plus, NewsGuard a identificat cazuri de dezinformare și pe platforma X (fostul Twitter), unde conturi pro-China au răspândit în mod fals că atacatorul ar fi făcut donații pentru campania lui Donald Trump din 2020.

Analiști de la Center for Internet Security și Institute for Strategic Dialogue au raportat, de asemenea, numeroase postări care răspândeau informații false despre moartea lui Kirk, scrise de grupuri care au legături cu Rusia. "Per ansamblu, presa de stat din Rusia, Iran și China a exploatat asasinarea lui Kirk pentru a-și promova propriile interese geopolitice", a declarat Sadeghi pentru Politico.

Îngrijorările legate de răspândirea dezinformării online, mai ales de către adversari ostili ai SUA, au început să apară imediat după anunțarea morții lui Kirk pe 10 septembrie 2025. Guvernatorul statului Utah, republicanul Spencer Cox, a avertizat într-o conferință de presă pe 12 septembrie că există "o cantitate uriașă de dezinformare" distribuită online și că adversarii străini ai SUA abia așteaptă să agraveze tensiunile. "Avem boți din Rusia, China, din toată lumea, care încearcă să răspândească dezinformare și să încurajeze violența", a spus Cox.

Suspectul în uciderea lui Charlie Kirk a fost identificat de poliție ca fiind Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din Utah, care riscă pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat pentru acuzațiile aduse, inclusiv pentru omor calificat.

Adversarii străini exploatează de multă vreme evenimentele majore, precum incendiile din Hawaii din 2023 sau manifestațiile pro-palestiniene din campusurile universitare americane, pentru a specula fracturile politice din SUA.

"E mult mai ușor să influențezi și să modelezi dezbaterea în jurul a ceva ce s-a întâmplat deja decât să pornești de la zero", a explicat Daniel Byman, director la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. El a adăugat că "momentele care sunt în mod natural divizive" le permit grupurilor externe să inflameze tensiunile politice.

Luna trecută Politico a arătat cum grupul pro-Kremlin Storm-1679 este în spatele mai multor operațiuni de răspândire a unor afirmații false despre alegeri importante la nivel global, cum ar fi alegerile parlamentare din R. Moldova din 28 septembrie.

Înaintea alegerilor din SUA din 2024, China a desfășurat o amplă operațiune de influență online pentru a încuraja diviziunea socială. "Conflictul intern și polarizarea politică intensă din SUA nu au făcut decât să fie în avantajul adversarilor noștri", a spus Joshua McKenty, directorul executiv al Polyguard, o firmă specializată în identificarea și combaterea deepfake-urilor online.

