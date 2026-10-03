Rusia cere străinilor şi diplomaţilor să părăsească Kievul. "Forţele armate vor continua atacuri masive"

Rusia a făcut din nou apel sâmbătă la diplomaţii şi străinii aflaţi la Kiev să părăsească oraşul, avertizând că forţele sale vor continua să efectueze atacuri masive de represalii împotriva capitalei ucrainene, informează AFP.

Ministerul de Externe rus a transmis într-un comunicat că "a reiterat" avertismentul adresat corpului diplomatic, cerându-le "cetăţenilor străini şi diplomaţilor aflaţi la Kiev să părăsească oraşul".

"Cei care ignoră acest avertisment poartă întreaga responsabilitate pentru orice consecinţe negative", a adăugat ministerul, anunţând că "forţele armate ruse vor continua să efectueze atacuri masive de represalii" împotriva "ţintelor militare din Kiev şi din alte oraşe ucrainene".

Capitala Ucrainei a fost vizată în mod special în ultimele săptămâni, iar atacurile ruseşti au lovit îndeosebi poduri, provocând ambuteiaje majore.