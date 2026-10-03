Coreea de Nord susţine că a lansat o rachetă balistică folosind AI. Reacţia Coreei de Sud

Coreea de Nord a afirmat sâmbătă că a testat o rachetă strategică cu rază medie de acţiune folosind Inteligenţa Artificială (AI), la doar câteva ore după ce Seulul a anunţat că Phenianul a lansat o rachetă balistică, relatează AFP.

"Forţele noastre armate au detectat o rachetă balistică lansată din regiunea Wonsan, în Coreea de Nord, care se îndrepta spre Marea Japoniei", a declarat sâmbătă dimineaţă Statul Major Interarme (JCS) al Coreei de Sud.

Racheta a zburat aproximativ 700 de kilometri înainte de a cădea în mare, a afirmat JCS.

Incidentul are loc pe fondul escaladării tensiunilor intercoreene în urma exploziei a două mine pe 21 septembrie în Zona Demilitarizată (DMZ) dintre cele două Corei, soldată cu rănirea a trei soldaţi sud-coreeni, dintre care doi grav.

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"Este o încălcare clară a acordului de armistiţiu şi, din moment ce Coreea de Nord poartă responsabilitatea, vom lua măsurile necesare", a declarat ministrul sud-coreean al apărării, Kang Shin-chul.

Phenianul a negat orice responsabilitate pentru incident şi a respins cererea Seulului de a-şi cere scuze, numind-o "patetică".

"Suntem pregătiţi pentru orice, indiferent de opţiunea pe care o aleg", a declarat Kim Yo Jong, puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, considerată purtătoarea de cuvânt neoficială a Phenianului, ca răspuns la avertismentele ministrului Kang.

Ea a declarat de asemenea că "racheta strategică cu rază medie de acţiune" este "capabilă să-şi modifice traiectoria de zbor la altitudine mică şi că AI a fost folosită", fără a oferi detalii suplimentare despre utilizarea Inteligenţei Artificiale.

"Nu există nicio modalitate de a evita un atac cu acest tip de rachetă", a continuat Kim Yo Jong, reiterând declaraţia fratelui ei, Kim Jong Un, conform căreia "nicio ţară din lume nu ar putea avea acces la o astfel de tehnologie timp de cel puţin câţiva ani".

Liderul nord-coreean a subliniat în septembrie necesitatea de a ridica "nivelul de Inteligenţă Artificială" în sistemele de arme ofensive şi defensive ale ţării.

Analiştii cred că Phenianul şi-ar putea dezvolta rapid tehnologia rachetelor cu sprijin militar din partea Rusiei, în schimbul trimiterii de trupe pentru a sprijini războiul Moscovei împotriva Ucrainei.