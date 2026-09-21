Kremlinul a declarat luni că locul întâi ocupat de partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) la alegerile regionale din nord-estul Germaniei s-a datorat în mare parte faptului că Berlinul nu mai achiziţionează gaze ruseşti ieftine, optând în schimb pentru energia scumpă din SUA, relatează Reuters şi AFP.

"Scăderea competitivităţii economiei germane se datorează în mare parte deciziei Germaniei de a renunţa la achiziţionarea gazului rusesc ieftin şi de a cumpăra, în schimb, gaz mult mai scump din alte ţări, în principal din Statele Unite, plătind uneori de câteva ori mai mult pe piaţa spot", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Fireşte, germanii, sau cel puţin o parte dintre ei, caută o alternativă la autorităţile actuale pentru a-şi îmbunătăţi situaţia. Acesta este un proces natural", a comentat Peskov.

Victoria AfD, duminică, în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest a reprezentat cea mai categorică înfrângere înregistrată de partidul conservator de centru al cancelarului Friedrich Merz din 1949 încoace.

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Germania s-a străduit să-şi revină după şocul provocat de închiderea conductelor submarine „Nord Stream” din Rusia, care au fost scoase din funcţiune de explozii care au avut loc în septembrie 2022.

AfD şi-a făcut campanie pledând pentru reluarea achiziţiilor de gaz din Rusia.

Două persoane familiarizate cu planul au declarat săptămâna trecută că principalul emisar economic al preşedintelui rus Vladimir Putin şi liderii partidului german de extremă dreapta AfD au început pregătirile pentru o întâlnire anul viitor, în vederea discutării reluării livrărilor de gaz către cea mai mare economie a Europei, chiar dacă AfD nu se află la putere la nivel naţional.

AfD şi un reprezentant al emisarului, Kirill Dmitriev, au refuzat să comenteze, scrie Reuters.