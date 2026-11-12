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Un safir cu origini imperiale, vândut pentru o sumă uriaşă. Cât a plătit un cumpărător la Geneva

Suma impresionantă cu care s-a vândut un safir Romanov, la Geneva Suma impresionantă cu care s-a vândut un safir Romanov, la Geneva - Sursa: NBCNews
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.11.2026, 22:24 | Modificat la 12.11.2026, 22:36

Unul dintre cele mai spectaculoase safire asociate cu istoria familiei imperiale ruse a fost adjudecat la Geneva pentru o sumă impresionantă. Piatra prețioasă Romanov, de aproape 198 de carate, s-a vândut cu 4,4 milioane de euro, la o licitație Sotheby's, depășind de peste două ori estimarea inițială.

Acest safir de Ceylan de un albastru intens, cu dimensiuni de aproximativ 3,5 cm x 3,5 cm şi intrat în colecţia familiei Romanov la jumătatea secolului al XIX-lea, fusese estimat la un preţ de vânzare de 1,7 milioane de franci elveţieni (1,86 milioane de euro) de casa de licitaţii Sotheby's înaintea vânzării sale de miercuri, potrivit AFP. 

Safirul a fost achiziţionat în 1927 de cântăreaţa americană de operă Ganna Walska, de origine poloneză şi mare amatoare de bijuterii. El a reapărut la licitaţie în 1971, apoi la Geneva în 1992, înainte ca atelierul Cartier să creeze, în 2015, montura sa actuală: o brăţară încrustată cu diamante.

Catalogul Fersman al Bijuteriilor Coroanei ruse, realizat între 1924 şi 1926, dezvăluie că acest safir - montat la acea vreme de Fabergé într-o structură cu diamante - era prezentat sub forma unei broşe, potrivit casei Sotheby's.

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Bijuteriile "regale şi nobile" propuse în cadrul licitaţiei de miercuri au fost vândute cu un preţ total de 15,3 milioane de franci elveţieni (16,5 milioane de euro), a transmis casa Sotheby's.

Denisa Vladislav
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