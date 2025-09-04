Video Salma Hayek, în costum de baie la 59 de ani. Selfie-ul a strâns 400.000 de aprecieri în doar câteva ore
Când eşti Salma Hayek, 59 de ani nu înseamnă nimic. Doar cifre simple.
Actriţa şi-a serbat ziua de naştere la bordul unui iaht de lux, unde s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie roşu, la apusul soarelui.
Fotografia a strâns peste 400.000 de aprecieri pe reţelele sociale, iar personalităţi de renume, precum actorul Anthony Hopkins şi modelul Linda Evangelista, i-au urat "La mulţi ani!".
