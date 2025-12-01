Săptămână crucială pentru Ucraina. Şefa diplomaţiei UE: Ucrainenii sunt singuri la discuţiile din SUA

Săptămâna ce începe se anunță "crucială" pentru Ucraina, a transmis luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles.

"Aceasta ar putea fi o săptămână crucială pentru diplomație", a afirmat ea în fața presei. "Am auzit ieri că discuțiile din America sunt dificile, dar productive. Nu știm încă rezultatele lor, însă eu voi discuta azi cu ministrul apărării al Ucrainei, precum și cu ministrul de externe al Ucrainei", a adăugat ea.

Întrebată despre încrederea în SUA pentru oprirea războiului în Ucraina, Kallas nu a răspuns în mod direct, subliniind în schimb importanța ca europenii să fie parte a discuțiilor în curs. "Ucrainenii sunt singuri" la reuniunile organizate în SUA, în timp ce "dacă ar fi fost cu europenii, ei ar fi cu certitudine mult mai puternici. Însă eu am încredere că ucrainenii se vor putea apăra ei înșiși", a afirmat șefa diplomației europene, îndemnând din nou la susținerea Ucrainei.

"Este clar că Rusia nu dorește pace și în consecință noi trebuie să facem Ucraina pe cât de puternică posibil, pentru ca ea să fie gata să se apere în această perioadă foarte, foarte dificilă", a mai declarat Kallas.

Președintele francez Emmanuel Macron îl primește luni la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub presiune maximă, atât militară, cât și politică, în timp ce Donald Trump și-a exprimat duminică optimismul cu privire la o reglementare a conflictului cu Rusia. Delegațiile ucraineană și americană au negociat mai multe ore duminică în Florida. Ele au calificat negocierile lor drept "productive".

Şefa diplomaţiei UE vrea reducerea dimensiunii armatei ruse

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a cerut miercuri reducerea dimensiunii şi bugetului armatei ruse, pentru a se încheia războiul în Ucraina. "Dacă vrem să prevenim continuarea acestui război, atunci trebuie să reducem armata Rusiei şi de asemenea bugetul său militar", a spus Kaja Kallas la o conferinţă de presă, după o reuniune virtuală a miniştrilor de externe ai statelor UE pentru discutarea planului de pace propus de SUA.

Când o ţară alocă armatei sale "circa 40%" din bugetul naţional, "aceasta înseamnă că vrea să-l folosească din nou", crede Kaja Kallas, fostă şefă a guvernului eston şi care se află pe o listă a autorităţilor ruse cu persoane date în urmărire, după ce în această funcţie şi în cea actuală de şefă a diplomaţiei UE a susţinut măsurile cele mai radicale împotriva Rusiei.

"Aceasta este o ameninţare pentru noi toţi şi acesta este motivul pentru care accentul ar trebui pus pe concesiile pe care le va face Rusia", mai crede şefa diplomaţiei UE, care a precizat că nu este de acord cu limitarea efectivelor armatei ucrainene propusă în proiectul de plan de pace american. Accentul trebuie pus pe concesiile şi limitările impuse Rusiei, "astfel încât aceasta să nu meargă mai departe şi să nu aibă posibilitatea de a invada din nou", a insistat Kallas.

Pentru ca războiul din Ucraina să nu se repete sau să "continue şi să se extindă mai departe", este necesar să "avem o pace justă şi durabilă", a indicat ea. "Voi lupta pentru aceasta cât timp voi putea, întrucât cred că este de asemenea o chestiune de interes mai larg pentru securitatea europeană. Dacă agresiunea dă rezultate, ea va servi drept o invitaţie de a folosi din nou agresiunea şi în alte părţi, iar aceasta este o ameninţare pentru toţi în lume, în special pentru ţările mici", a mai susţinut şefa diplomaţiei UE.

Ea a invocat în sprijinul raţionamentului său o afirmaţie a politicianului belgian Paul-Henri Spaak, considerat unul dintre părinţii fondatori ai UE, care a spus că în Europa "există numai două tipuri de ţări: cele mici şi cele care încă nu şi-au dat seama că sunt mici".

