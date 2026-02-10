Un site de ştiri rusesc răspândeşte o informaţie falsă despre presupusa cerere a Germaniei de a disloca trupe NATO în Transnistria. În baza acestei minciuni, publicaţia consultă diverşi "experţi" ruşi care susţin că un astfel de scenariu ar duce inevitabil la utilizarea armelor nucleare şi că România ar deveni o ţintă prioritară.

Site-ul NEWS.ru pleacă de la un articol publicat în 5 februarie de Altantic Council, semnat de Iulian Romanyshyn, profesor la Universitatea din Bonn, pentru a acredita ideea că "Germania cere dislocarea trupelor NATO în Transnistria".

Articolul respectiv, intitulat "Vladimir Putin nu trebuie să aibă drept de veto asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina", tratează subliectul negocierilor de pace conduse de SUA pentru a pune capăt invaziei ruseşti în Ucraina, arărând că procesul continuă să fie lipsit de credibilitate şi avertizează că acordând Rusiei dreptul de veto asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina, partenerii occidentali ai Kievului riscă să prelungească războiul la nesfârşit.

În acest context, profesorul aduce în discuţie o prezenţă militară europeană în Ucraina, arătând cum ar putea submina eforturile Rusiei de a împiedica punerea în aplicare a unor garanţii de securitate credibile.

"Trupele europene ar putea avea un impact semnificativ în Ucraina fără a se angaja în operaţiuni de luptă", subliniază Romanyshyn. "Ele ar putea îndeplini o serie de roluri de sprijin şi instruire departe de linia frontului. De exemplu, contingentele europene ar putea prelua o mare parte din sarcina de monitorizare a frontierei ucrainene cu Belarus şi cu Republica Transnistria nerecunoscută din Moldova, permiţând astfel unităţilor ucrainene să fie utilizate în alte zone. Desfăşurarea soldaţilor europeni ar putea, de asemenea, să elibereze forţele ucrainene implicate în prezent în protejarea infrastructurilor critice, cum ar fi centralele electrice şi centrele logistice" - se arată în articol, aceasta fiind singura referire la Transnistria şi fiind, în fond, o propunere a autorului despre cum ar putea arăta garanţiile de securitate occidentale oferite Ucrainei.

De aici, site-ul rusesc trage concluzia că se propune dislocarea "aşa-numitului contingent de menţinere a păcii al NATO departe de linia de contact, la graniţa cu Belarus sau Transnistria", iar scopul ar fi "consolidarea poziţiei Europei în Ucraina".

Ca urmare, site-ul a cerut părerea unor "experţi" ruşi, care consideră că "această propunere" - atribuită deja Germaniei - conţine formulări vagi, dar "provocatoare" şi de aici se ajunge rapid la discutarea scenariului unei intervenţii NATO în Transnistria, deşi în articolul din Atlantic Council nu este vorba despre aşa ceva. "Experţii" ruşi se folosesc de acest pretext pentru a ameninţa direct România, inclusiv cu un atac nuclear.

"Distrugerea Bucureştiului este o reacţie adecvată"

"Dacă se propune amplasarea acestui contingent în Ucraina, atunci pentru ei acest lucru va reprezenta un risc evident. Rusia a declarat în repetate rânduri că astfel de trupe vor fi ţinte legitime pentru noi. Dacă este vorba de Transnistria, atunci pentru un astfel de pas, Occidentul va trebui să schimbe conducerea Transnistriei - cu forţa sau printr-o lovitură de stat. În cazul unui scenariu de forţă în Republica Transnistria, există trupe ruseşti, aşa că şi această opţiune ridică semne de întrebare", a declarat Valentin Mzareulov, istoric al serviciilor speciale ruseşti. În opinia lui, escaladarea conflictului în cazul realizării unui astfel de scenariu poate ajunge rapid la stadiul extrem.

"În cazul unui atac al forţelor NATO asupra grupării transnistrene a armatei ruse, riposta va fi îndreptată împotriva acestor forţe, a comandamentului lor sau direct asupra Bucureştiului. Este clar că centrul operaţiunii nu va fi Moldova, ci România. Bucureştiul nu este un loc împotriva căruia ne-am sfii să folosim mijloace speciale, inclusiv ogive nucleare, dacă ar fi cazul", a adăugat "expertul" intervievat de NEWS.ru.

"Informaţiile" (mai degrabă ipotezele - n.r.) despre posibila introducere a trupelor NATO pe teritoriul Transnistriei fac parte dintr-un tablou mai complex şi mai complicat, remarcă un alt "expert" consultat de NEWS.ru, istoricul şi politologul Vladimir Andreev. "Pe fondul negocierilor de pace în curs între Rusia şi SUA cu privire la Ucraina, orice escaladare a conflictului va fi în avantajul celor care doresc continuarea nesfârşită a războiului.

Liderii europeni susţin înfrângerea Rusiei pe câmpul de luptă şi doresc să epuizeze ţara noastră, de aceea astfel de informaţii se încadrează în logica acţiunilor actualei conduceri europene", a declarat el în interviul acordat NEWS.ru. În opinia lui Andreev, la astfel de ameninţări la adresa Rusiei trebuie să se răspundă preventiv."Trebuie să reacţionăm cât mai dur, şi mai bine preventiv. Nu trebuie să aşteptăm momentul în care aceşti oameni îşi vor aduce trupele pe teritoriul nostru, trebuie să acţionăm preventiv", a subliniat şi acest expert.

Ce s-ar putea întâmpla dacă conflictul ar ajunge pe linia Transnistriei

Dacă se va ajunge la un conflict pe linia Transnistriei, Ucraina se va implica imediat, consideră Andreev. "De mai mulţi ani auzim periodic poveşti despre escaladarea conflictului în Transnistria. Mulţi lideri ucraineni au propus de mult timp să înceapă războiul cu Rusia în Transnistria şi să introducă acolo un contingent ucrainean. În cazul unei agravări a situaţiei în acest punct, regimul de la Kiev se va bucura şi va putea obţine o pauză pentru Armata Ucraineană, ceea ce nu trebuie permis", a explicat el.

Potrivit lui Mzareulov, Occidentului îi este mai avantajos să-şi intensifice acţiunile în Transnistria până la sfârşitul conflictului din Ucraina, pentru a-l prelungi şi continua. Dar, în acest caz, reacţia Rusiei va fi mult mai dură. "Singurul răspuns este loviturile cu rachete asupra ţintelor pe care le considerăm adecvate. În opinia mea, distrugerea Bucureştiului este o reacţie adecvată", a conchis expertul.

