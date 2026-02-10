Rusia acuză SUA că au abandonat planul de pace agreat de Trump și Putin în Alaska. Negocierile, în blocaj

Rusia acuză Statele Unite că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, vara trecută, prin care Kievul ar fi urmat să cedeze restul regiunii Donbas rămas necucerit de armata rusă. Deși Volodimir Zelenski susține că SUA au stabilit luna iunie ca termen limită pentru un acord de pace, analiștii politici trag un semnal de alarmă că negocierile bat pasul pe loc, iar blocajul arată că atât rușii, cât și ucrainenii mimează discuțiile de ochii lui Trump.

Rusia acuză SUA că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, de vara trecută. Moscova susține că Washingtonul urmărește ”dominația economică” și nu a eliminat sancțiunile impuse de Administrația Biden, ba chiar a introdus altele.

Kremlinul menționează de mai multe luni existența unei presupuse înțelegeri secrete, numită "formula de la Anchorage", despre care se spune că ar fi fost stabilită între Trump și Putin în 2025 în Alaska și ar prevedea cedarea întregului Donbas către Rusia și înghețarea frontului ca bază pentru un viitor acord de pace. Casa Albă nu a confirmat existența unor astfel de acorduri, iar Ucraina respinge orice cedare de teritorii.

Moscova înăsprește tonul față de Washington

Într-un interviu publicat pe 9 februarie de o televiziune rusă, ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat administrația Trump că refuză să pună în aplicare presupuse acorduri ruso-americane și că urmează o politică de "dominație economică". Declarațiile arată că Moscova înăsprește tonul față de Washington, explică Kyiv Independent.

"Ne spun că problema ucraineană trebuie rezolvată. La Anchorage, am acceptat propunerea Statelor Unite", a declarat Lavrov. "Ei au făcut o ofertă, noi am fost de acord, iar problema ar fi trebuit să fie rezolvată. Se pare că ei au propus-o și noi eram pregătiți, iar acum nu mai sunt".

Lavrov a afirmat că, în pofida declarațiilor privind o "cooperare amplă, la scară largă", Washingtonul continuă să urmeze ceea ce el a descris drept o politică anti-rusă. El a indicat noile sancțiuni și acțiunile Occidentului împotriva flotei "din umbră" de petroliere a Rusiei drept dovezi în acest sens. "În practică, totul arată exact invers: sunt introduse noi sancțiuni și se poartă un război împotriva petrolierelelor (flotei din umbră) pe mările internaționale", s-a plâns ministrul rus.

Rusia cere din 2024 retragerea forțelor ucrainene din Donbas și a condiționat pacea de o astfel de măsură. Ucraina a exclus o retragere, dar a propus aranjamente alternative, inclusiv o zonă demilitarizată. Statele Unite au avansat și ele ideea creării unei zone economice libere în Donbas.

Washingtonul ar fi transmis Ucrainei că garanțiile de securitate ar urma să fie oferite doar după încheierea unui acord de pace cu Rusia, un acord despre care presa internațională scrie că implică concesii teritoriale din partea Kievului, nu și a Moscovei.

O sursă americană a declarat pentru The Kyiv Independent că Washingtonul "nu încearcă să forțeze Ucraina să facă concesii teritoriale", și că "ambele părți trebuie să fie de acord cu un acord de pace, însă conținutul acestuia depinde de Rusia și Ucraina".

Negocieri mimate de ochii lui Trump

Lavrov a criticat, de asemenea, administrația Trump pentru faptul că nu a abrogat legile adoptate în timpul fostului președinte american Joe Biden, care au impus sancțiuni fără precedent Rusiei după declanșarea invaziei la scară largă.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în weekend că Washingtonul face presiuni pentru ca războiul să se încheie înainte de începutul verii și ar putea exercita presiuni asupra părților în funcție de acest calendar. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, l-a contrazis, spunând că Statele Unite nu au stabilit niciun termen limită pentru încheierea războiului.

"Acel termen de iunie a fost menționat de președintele Zelenski", a spus el. "Nu cred că este ceva stabilit de Statele Unite. Ne-am dori să se întâmple mai devreme". Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pe 5 februarie că Washingtonul va decide dacă va impune sancțiuni suplimentare Rusiei în funcție de progresele înregistrate în negocierile de pace.

În acest timp, analiștii occidentali susțin că Trump i-a făcut lui Putin vara trecută promisiuni pe care nu le poate îndeplini. Mai mult, recentele discuții între ruși, ucraineni și americani la Abu Dhabi, soldate fără rezultate concrete, ar fi fost agreate de Moscova și Kiev de ochii lui Trump și pentru a nu supăra administrația americană. Niciuna dintre cele două tabere nu este dispusă la concesii serioase.

