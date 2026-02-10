O legendă a muzicii, cu 17 premii Grammy şi patru nominalizări la Premiile Oscar, va cânta la UNTOLD

Sting va concerta anul acesta la UNTOLD de la Cluj-Napoca, festival care va avea loc între 3 şi 6 august, după cum au anunțat marţi organizatorii într-un comunicat oficial.

Cu peste 100 de milioane de discuri vândute, 17 premii Grammy, patru nominalizări la Premiile Oscar şi un loc de seamă în Rock and Roll Hall of Fame, Sting, 73 de ani, este un artist unic, indiferent de stilul muzical abordat.

Gordon Matthew Thomas "Sting" Sumner, născut la 2 octombrie 1951, în Newcastle (Marea Britanie), este muzician, cântăreţ, compozitor şi actor. A fost compozitorul principal, solistul şi basistul trupei The Police, din 1977 până în 1986, înainte de a-şi începe o carieră solo de succes.

Sting a lansat hituri precum "Roxanne" în 1979 şi "Don't Stand So Close To Me" în 1980

Cu The Police, Sting a lansat hituri precum "Roxanne" în 1979 şi "Don't Stand So Close To Me", în anul următor. În anul 2000, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2003 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al trupei The Police. Tot în 2003, Sting a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, la Palatul Buckingham, cu medalia Ordinului Imperiului Britanic în rang de Comandor (CBE).

Organizatorii UNTOLD au anunţat pentru 2026 şi concert Lewis Capaldi. Britanicul a fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy şi a câştigat multiple Brit Awards, inclusiv pentru categoriile "Song of the Year" şi "Artist of the Year". Albumele sale s-au clasat pe locul 1 în topurile oficiale din Marea Britanie, şi a devenit, timp de doi ani consecutivi, cel mai bine vândut artist din UK.

Primul val de artiști la UNTOLD: Flo Rida, Martin Garrix, Kygo și alții care au definit cultura pop și electronică

Lineup-ul primului val la UNTOLD este completat de artişti care au definit cultura pop şi electronică a ultimului deceniu: Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack şi R3hab.

Abonamentele sunt disponibile pe untold.com, iar fanii îşi pot rezerva experienţa UNTOLD ONE 2026, cu abonamente care pot fi achiziţionate cu posibilitatea de plată în rate.

