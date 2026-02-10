Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 10 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 10 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 12:11
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la carburanţi cu doi bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,7 şi 7,86 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,29 şi 8,58 lei. De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,02 şi 8,14 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,38 şi 8,69 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL este în uşoară scădere, astfel că un litru de GPL costă între 3,9 şi 3,96 lei.

