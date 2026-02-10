Replica unui primar pentru Grindeanu după ce l-a atacat pe Bolojan: Nu vă plac măsurile, dar le-aţi votat

"Nu vă plac măsurile. Acum nu sunteţi de acord dar nu le-aţi votat împreună?", a strigat acesta, în timp ce Sorin Grindeanu critica politica premierului Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a discutat la ședința cu primarii despre reforma administrației publice, promisă de premier de jumătate de an și blocată constant de PSD. Liderul social-democraţilor a susţinut că s-a încercat diabolizarea primarului din România.

"Aș vrea azi aici dacă vom putea să facem un exercițiu de sinceritate, să lăsăm o parte discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre elefanții din încăpere. În primul rând, în ultima perioadă s-a încercat cu bună știință și aproape prin toate mijloacele diabolizarea primarului din România. Pe scurt, dacă nu ești dintr-o localitate în care ai miliarde de la buget, atunci ești prezentat ca fiind incapabil, angajator de pile sau amante sau ești unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi. Această diabolizare in corpore e doar o minciună comodă care exprimă o lene morală și intelectuală a celor incapabili să depășească un populism ieftin", susţine Grindeanu.

Tăierile generale pot genera costuri mai mari

Liderul PSD a cerut mai mult respect și sprijin concret pentru autoritățile locale, susţinând că măsurile administrative propuse nu sunt prezentate ca o "reformă" bazată pe concedieri, ci ca ajustări necesare, aplicate acolo unde există supradimensionări, evitând tăierile generale care pot genera costuri mai mari.

"Provin din administrația locală. Administrația locală nu se face cu lozinci și etichete, ci cu foarte multă muncă. Marea majoritate a dvs sunteți oameni care bateți săptămânal Bucureștiul nu pentru privilegii, ci pentru a aduce apă, gaze, grădinițe, școli noi în localități. E comod să-i spui unui primar că e incapabil pentru că s-a întrerupt iluminatul public în localitate, după ce i-ai luat toți banii din conturi. Această abordare greșită trebuie să înceteze. Primul exercițiu de sinceritate este să recunoaștem că e nevoie de mai mult respect, de mai puține piedici și de mai mult sprijin concret. Dar e la fel de adevărat că acest lucru trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Cheltuirea corectă a banului public, stoparea risipei sau integritatea în funcția publică nu trebuie să fie lucruri opționale, indiferent că suntem de stânga sau de dreapta. Întreaga societate le cere. Folosesc termenul de măsuri, nu de reformă, pentru că nu ar trebui să fie un titlu de glorie în a da oameni afară. Restructurările sunt necesare acolo unde schemele au fost supraîncărcate, dar majoritatea ați făcut reducerile pe care le puteați face. Nu puteam fi de acord că tăierile paușal car dădeau bine pe hârtie, dar se traduceau prin costuri mai mari pentru bunuri și servicii prin externalizare. Aceste lucruri nu înseamnă reformă, ci măsuri în administrația publică locală", a mai spus Grindeanu.

Taxele și impozitele locale folosite pentru investiţii

Liderul PSD a vorbit şi despre continuarea programelor de investiții precum PNDL și Anghel Saligny și plata la zi a facturilor, cu prioritate pentru proiectele în derulare și finalizarea PNRR. Totodată, susține ca taxele și impozitele locale să rămână la nivel local și să fie utilizate pentru investiții, subliniindu-se că sprijinul politic pentru buget depinde de respectarea acestui principiu.

"Da, indiferent cât vor încerca unii viteji să minimizeze sacrificiul pe acest altar al reformei, eu vă spun deschis: acest pachet a fost negociat și închis de vreo 2-3 luni și va merge înainte, dar în condiții corecte. În primul rând, măsurile vor viza și administrația publică centrală. E absolut incorect ca efortul să fie pus doar pe administrația locală, de unde s-a tot tăiat de-a lungul timpului. Mă bucur că în coaliție s-a reușit să se ajungă la un acord din acest punct de vedere. Un alt lucru important și îl spun ferm este că nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor. DIn discuțiile cu partenerii de guvernare, punctul nostru de vedere a fost înțeles. Înghețarea investițiilor ar fi un lucru de sabotaj economic și social. Investițiile din PNDL și Anghel Saligny trebuie să continue și în 2026. Va trebui să asigurăm și sunt convins că va fi făcut în 2026, plata la zi a facturilor. Da, anul acesta, în prima jumătate, trebuie să asigură finanțarea pentru proiectele existente, dar mai ales pentru finalizarea PNRR. Din punctul de vedere al meu și al nostru, toți banii din taxele și impozitele locale trebuie să rămână la dvs. Banii trebuie folosiți în investițiile locale. Din punctul nostru de vedere, acest lucru e obligatoriu pentru că altfel va fi foarte greu ca noi în parlament să susținem un buget care nu ține cont de autoritățile locale", a conchis Sorin Grindeanu.

