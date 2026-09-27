La 18 ani a început să pună deoparte 1.100 de euro pe lună. La 24 de ani are deja două case

În timp ce alţi tineri își petreceau serile în oraș, unde își cheltuiau salariile până la ultimul ban, Jacob Waddington a avut altă viziune. De la 18 ani a pus deoparte cel puțin jumătate din banii pe care îi câștiga, iar economiile l-au ajutat să cumpere prima lui casă. Acum, la doar 24 de ani, are deja două proprietăți și planuri pentru încă una.

Jacob este din Lancashire şi a început să lucreze imediat după ce a terminat colegiul, la o companie de telecomunicații. Câștiga 24.000 de lire pe an, după ce, în timpul studiilor, lucrase la JD Sports pentru doar 6 lire pe oră (aproximativ 7 euro)

Pentru că locuia în continuare cu părinții și le plătea 200 de lire pe lună, tânărul reușea să economisească aproximativ 1.000 de lire în fiecare lună, adică în jur de 1.100 euro. Ulterior, salariul i-a crescut la 33.000 de lire pe an, iar suma pusă deoparte a ajuns la aproximativ 1.500 de lire lunar, dintr-un salariu de 2.200 de lire.

Cum a reuşit să economisească

Jacob spune că nu a avut nevoie de un buget strict pentru a strânge banii. Cheltuia mai ales în weekend, la ieșiri cu prietenii, iar împreună cu iubita lui, Holly, prefera plimbările și ieșirile simple în locul cheltuielilor mari.

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În mai 2025, cei doi au decis să folosească economiile pentru prima lor investiție imobiliară. Au cumpărat o casă cu două camere, pentru 98.000 de lire, și au început să o renoveze. Au plătit un avans de 25% și au investit încă aproximativ 20.000 de lire în lucrări.

Au schimbat bucătăria și baia, au tencuit din nou pereții și au montat o centrală nouă. Jacob și-a lăsat și locul de muncă pentru a lucra două zile pe săptămână într-un bar, în timp ce restul timpului l-a dedicat renovării.

După nouă luni de muncă, casa era gata. În ianuarie 2026, proprietatea a fost evaluată la 160.000 de lire, cu 62.000 de lire mai mult decât prețul de cumpărare. În loc să o vândă, Jacob și Holly au decis să o păstreze și să o închirieze. Din martie, chiriașii plătesc 875 de lire pe lună, în timp ce rata lor este de aproximativ 430 de lire.

Banii obținuți prin refinanțarea primei case le-au permis să facă următorul pas. Cei doi au găsit o căsuță veche de aproximativ 200 de ani, cu un dormitor, aflată la poalele dealului Pendle, o zonă cunoscută pentru istoria proceselor vrăjitoarelor din Pendle.

Proprietatea a costat 140.000 de lire. Pentru achiziție au folosit banii scoși din prima casă și au luat un împrumut pentru restul sumei. Planul este să investească aproximativ 30.000 de lire în renovare și apoi să refinanțeze din nou proprietatea, scrie Mirror.

Strategia folosită în imobiliare

Jacob speră ca, după lucrări, proprietatea să ajungă să valoreze în jur de 250.000 de lire. Casa cu două camere de lângă ea s-a vândut recent cu 320.000 de lire, iar tânărul crede că și noua proprietate ar putea câștiga mult la valoare după renovare.

De această dată, planul este ca locuința să devină o cazare Airbnb. Jacob estimează că, la un tarif de 120 de lire pe noapte și un grad de ocupare de 60%, ar putea obține aproximativ 2.000 de lire pe lună. După plata taxelor locale, facturilor și a ratei de aproximativ 650 de lire, spune că i-ar rămâne în jur de 1.000 de lire.

Tânărul nu vrea însă să se oprească aici. Planul lui este să mai cumpere o proprietate pe care să o renoveze și să o vândă sau să o închirieze, înainte ca el și Holly să își cumpere, în cele din urmă, propria casă în care să locuiască.