Zona din România unde mai bine de o treime din populație trăieşte din ajutor de la stat  

130.000 de oameni din acestă zonă trăiesc din ajutor social. Cifra reprezintă mai bine de o treime din populația județului, iar cifrele arată că numai în luna august au fost virate beneficii sociale în valoare totală de peste 56 de milioane de lei. Este vorba de Botoşani.

Potrivit Monitorul de Botoşani, cea mai mare parte a banilor plătiți de AJPIS Botoșani a fost destinată alocațiilor de stat pentru copii. Aproximativ 25,3 milioane de lei au fost acordate pentru 72.959 de beneficiari. O altă categorie importantă este reprezentată de persoanele cu dizabilități. Pentru 17.667 de beneficiari încadrați în diferite grade de handicap, statul a achitat drepturi în valoare totală de peste 10,6 milioane de lei.

Totodată, 3.561 de persoane au primit indemnizații pentru creșterea copilului. Valoarea totală a sumelor acordate pentru această categorie a ajuns la aproximativ 10,5 milioane de lei.

Câți bani au fost plătiți prin Venitul Minim de Incluziune

AJPIS Botoșani a achitat în luna august și peste 4,7 milioane de lei prin programul Venitul Minim de Incluziune. De acest sprijin au beneficiat 7.267 de persoane aflate în situații vulnerabile.

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Alte aproape două milioane de lei au fost acordate sub formă de alocații pentru 681 de copii aflați în plasament.

În același timp, 945 de părinți care s-au întors mai repede la serviciu au beneficiat de stimulente de inserție. Pentru această categorie au fost plătite aproximativ 865.000 de lei.

Sprijin financiar pentru persoanele cu venituri reduse

Statul a asigurat și alocații de hrană pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA și TBC. Peste 240.000 de lei au fost plătiți pentru 242 de persoane diagnosticate cu HIV/SIDA, iar peste 93.000 de lei au revenit unui număr de 106 pacienți cu TBC. În cazul indemnizațiilor aferente concediului de acomodare, suma plătită a fost de aproximativ 95.000 de lei pentru 60 de persoane.

Separat de aceste drepturi, 29.662 de botoșăneni cu venituri reduse au beneficiat de tichetul de energie. Valoarea totală a sprijinului acordat pentru această categorie a fost de aproape 1,5 milioane de lei.