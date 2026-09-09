Președintele Serbiei a dizolvat Parlamentul și a convocat alegeri anticipate. Ce urmăreşte Aleksandar Vucic

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a dizolvat miercuri parlamentul și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 25 octombrie, într-o încercare de a pune capăt unei perioade marcate de proteste antiguvernamentale și tensiuni politice. Vucic, aflat la al doilea mandat prezidențial, urmărește după scrutin să revină în funcția de prim-ministru, pe care a ocupat-o înainte de a deveni șef al statului.

Președintele naționalist sârb se confruntă cu proteste de stradă organizate de opoziția pro-occidentală și despre care el afirmă că sunt dirijate din Occident, în timp ce este acuzat la Bruxelles de subminarea democrației, diminuarea libertății presei, ineficiența luptei împotriva corupției și pentru refuzul Belgradului de a se ralia sancțiunilor impuse Rusiei de UE, deși Serbia dorește să adere la blocul comunitar, potrivit Agerpres, care citează agențiile Reuters și AFP.

Primirea săptămâna trecută cu onoruri militare la Belgrad a trupului neînsuflețit al criminalului de război Ratko Mladic, încă popular în rândul sârbilor, și participarea mai multor miniștri sârbi la funeraliile acestuia au stârnit de asemenea proteste din partea Comisiei Europene.

Pentru a calma tensiunile politico-sociale, Vucic a promis de luna trecută că va convoca alegeri parlamentare anticipate, vorbind inițial despre organizarea acestora anul viitor, dar în cele din urmă a decis ca scrutinul să se desfășoare în octombrie, estimând că orice amânare a alegerilor "ar amenința supraviețuirea democrației".

Articolul continuă după reclamă

Manifestațiile studenților susținători ai opoziției au fost alimentate și de un accident survenit la gara din Novi Sad, unde prăbușirea unui acoperiș a ucis 16 persoane în noiembrie 2024, protestatarii considerând că acest accident este o ilustrare a corupției.

Între timp, mișcarea de protest pare că și-a pierdut din avânt, dar studenții au anunțat că își vor prezenta propria listă de candidați la alegerile anticipate.

Ales președinte în 2017, apoi reales în 2022 pentru încă un mandat de cinci ani, Aleksandar Vucic urmărește acum să revină în funcția de prim-ministru, pe care a ocupat-o înainte să fie președinte. Formațiunea sa, Partidul Serbia Progresistă, l-a nominalizat sâmbătă drept candidat al acestui partid pentru conducerea executivului după alegerile de luna viitoare. Încă nu este clar dacă el va demisiona din funcția de președinte înaintea acestor alegeri.