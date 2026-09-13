S-au cunoscut în adolescență și au devenit prietene. Adevărul descoperit după 40 de ani le-a schimbat viața

Două femei din India, adoptate de familii diferite și crescute în Olanda, au aflat după mai bine de 40 de ani că sunt surori biologice. Cele două s-au cunoscut în adolescență și au devenit prietene, fără să știe că au aceeași mamă și același tată. Un test ADN le-a confirmat, în cele din urmă, ceea ce simțiseră încă de la prima întâlnire.

Meena Geltink, în vârstă de 43 de ani, și Minal Tijssen, de 44 de ani, s-au născut în India, la începutul anilor 1980. Au fost adoptate separat, la câteva luni distanță, din două orfelinate diferite din Mumbai și au ajuns în Olanda, în familii diferite.

Cele două s-au întâlnit pentru prima dată când erau adolescente, la o întâlnire organizată de agenția prin care fuseseră adoptate. Încă de atunci, atât ele, cât și prietenii lor au observat cât de asemănătoare erau, scrie BBC.

"Uitați-vă la voi în oglindă"

Meena și-a dat seama imediat că aveau trăsături asemănătoare. "Are nasul meu! Avem același râs", și-a amintit femeia. A doua zi au făcut schimb de numere de telefon și adrese și au promis să păstreze legătura. Au devenit apropiate și își trimiteau scrisori în care își spuneau "soră", chiar dacă nu aveau nicio dovadă că ar fi rude.

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Vorbeau despre școală, prieteni, băieți, muzică și dans. Au descoperit chiar că amândouă erau fane Backstreet Boys. Au rămas apropiate ani la rând, până când, în urmă cu aproximativ 15 ani, au pierdut legătura. Minal s-a mutat în Franța, iar Meena devenise mamă și avea tot mai puțin timp la dispoziţie pentru prieteni.

Un test ADN a schimbat totul

În 2017, Meena a participat la o întâlnire a persoanelor adoptate din India. Acolo a auzit despre testele ADN și a decis să facă unul. Nu a găsit însă nicio potrivire și, la un moment dat, a șters aplicația de pe telefon pentru că nu mai avea spațiu.

În aprilie 2026, Minal și-a făcut și ea un test ADN, în timpul unei vizite la părinții săi din Olanda. Pe 20 mai, Meena a primit un mesaj de la Minal pe Facebook. "Îți mai amintești de mine?", a întrebat-o aceasta. Minal i-a trimis și o captură de ecran cu rezultatul testului. Meena și-a reinstalat aplicația și a încercat de mai multe ori să se conecteze, fiind atât de emoționată încât a introdus parola greșit de 10 ori. Rezultatul a fost clar: cele două femei erau surori biologice.

Testul indica o potrivire de 100%, ceea ce însemna că aveau aceeași mamă și același tată biologic. "A fost ca o injecție de adrenalină. Am plâns. Minal era piesa lipsă din puzzle pe care o așteptasem atât de mult", a povestit Meena.

Pentru ea, rezultatul ADN a confirmat ceva ce amândouă simțiseră încă din adolescență.

"Am fost surori tot timpul, dar nu am știut"

În august, cele două s-au întâlnit din nou, pentru prima dată după ce au aflat adevărul. "A fost extraordinar. A fost ca o întoarcere acasă", spune Meena, care are acum trei copii.

Minal, care locuiește în Franța împreună cu partenerul ei și cei doi fii, a povestit că atunci când a primit rezultatul testului nu și-a dat seama imediat că potrivirea era cu aceeași fată pe care o cunoscuse în adolescență.

A înțeles abia după ce s-a uitat la fotografiile ei de pe rețelele sociale. "Nu-mi venea să cred. Eram prietene înainte să fim surori. Am fost surori tot timpul, dar nu am știut", a spus Minal. De la aflarea adevărului, cele două vorbesc aproape o dată la două zile. Și-au cunoscut partenerii, copiii, frații și părinții.

Meena spune că asemănările dintre ele sunt în continuare evidente. Cei din jur observă că își termină propozițiile una alteia, își mișcă în același fel capul și chiar merg asemănător. "Uneori vorbim două ore fără să ne dăm seama cât a trecut. Apoi ne amintim că trebuie să mergem la cumpărături sau să luăm copiii de la școală", spune femeia.

Acum, cele două surori au un plan: să se întoarcă împreună în India, în locul de unde a început povestea lor. Meena spune că, de-a lungul vieții, au existat momente în care amândouă s-au simțit singure, inclusiv atunci când și-au pierdut persoane dragi sau au trecut prin despărțiri. "Îmi pare rău că nu am putut fi una lângă cealaltă. Am fi putut să ne împărtășim bucuriile și să ne ajutăm în momentele grele", spune Meena.