Conflictele și instabilitatea din ultimii ani au schimbat harta călătoriilor la nivel mondial. Tot mai mulți americani, brazilieni, francezi și englezi, dar și oameni din Europa de Est, renunță la destinații ca Dubai și aleg o alternativă mult mai liniștită: Portugalia. Țară mică, sigură, cu peisaje de vis, care atrage un val tot mai mare de străini, fie în vacanță, fie ca loc de trai permanent. Corespondenta noastră, Ana Maria Gheorghe, ne povestește din Cascais, unul dintre cele mai căutate orașe din Portugalia, acolo unde piața imobiliară a explodat în ultimii ani.

Astăzi, oamenii nu-și mai aleg vacanța doar după plajă sau preț o aleg tot mai mult după siguranță. Iar cei cu adevărat înstăriți merg un pas mai departe: își aleg reședința în funcție de acest criteriu. Și tot mai mulți dintre ei au ajuns la aceeași concluzie: Portugalia. Portugalia nu mai este doar o destinație de vacanță, tot mai mulți turiști vin aici să înceapă o viață nouă, iar în jurul lor s-au dezvoltat comunități noi, s-au deschis foarte multe școli internaționale și au apărut noi servicii. Aici, în Cascais, piața imobiliară a explodat, dar străinii spun că merită pentru soare și ocean.

Portugalia rămâne un tărâm al contrastelor

"Da, este o țară sigură, este de asemenea foarte pașnică, este departe de mari conflicte. În majoritate sunt clienți americani, brazilieni, francezi, vedem o diversitate foarte mare astăzi din cauza războiului și a conflictelor. Unii clienți ajung, într-un prim moment, să închirieze, iar apoi, după ce fac această adaptare familială, fac efectiv achiziția", a declarat Eliana Ferrari, agent imobiliar. Iar Portugalia le oferă exact ce caută: școli internaționale, spitale private de top, servicii medicale rapide și o infrastructură gândită pentru cei care vin de departe. Nu e de mirare, așa, că din ce în ce mai mulți nu se opresc la o simplă vacanță, ci aleg să-și mute aici întreaga familie.

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"Înainte aveam clienți care căutau doar investiție sau o a doua locuință, iar în această etapă primim multe familii, ceea ce este foarte interesant pentru că acești mari profesioniști, care de multe ori lucrează la multinaționale, în alte locuri din lume, își stabilesc aici bazele familiale și pleacă apoi să facă vreo afacere în străinătate, dar baza familială rămâne aici, în siguranță", a declarat Eliana Ferrari, agent imobiliar. Printre cei care au ales Portugalia se numără și Nadja Saveska, antreprenoare din Macedonia, care a trăit în Dubai timp de șapte ani înainte să se mute aici primăvara aceasta.

"Portugalia continuă să se dovedească a fi una dintre cele mai sigure țări din Europa, oferind în același timp o calitate a vieții foarte bună, un echilibru foarte bun între muncă și viața personală, o climă minunată, mâncare bună, oameni drăguți, oameni amabili, iar toată lumea vorbește engleză", a declarat Nadja Saveska, antreprenoare din Macedonia. Nu toată lumea vede însă partea bună a acestui boom. Pentru muncitorii veniți din Europa de Est, realitatea este cu totul alta. "În construcție. Am o mică firmă de construcție. Salarii în Portugalia, cum știm, nu sunt foarte mari. Salariul minim e 930 de euro. Și în Portugalia, pentru muncitorii din Europa de Est, nu-și mai are rost. Nu-și mai are rost să mai vin aici. Deci avem o lipsă foarte mare de muncitori calificati", a declarat Sorin Cirdei, antreprenor român. Portugalia rămâne un tărâm al contrastelor: paradis pentru cei care vin cu bani și proiecte de viață, dar tot mai greu de dus pentru cei care vin doar să muncească.