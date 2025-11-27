Scandal la Miss Univers. Coproprietarii competiției sunt anchetați pentru trafic de droguri și fraudă

Concursul Miss Univers 2025, câștigat de reprezentanta Mexicului, Fatima Bosch, este zguduit de un scandal internațional. Coproprietarul mexican al competiției este anchetat pentru trafic de droguri și arme, iar coproprietara thailandeză este vizată de un mandat de arestare pentru fraudă de aproape 1 milion de dolari. Incidentul vine după ce Fatima Bosch a fost jignită public de prezentatorul concursului și a primit amenințări, pe fondul acuzațiilor privind legături între tatăl ei și organizatori.

Un tribunal thailandez a emis un mandat de arestare marți pe numele coproprietarei concursului Miss Univers 2025, femeia de afaceri Anne Jakkaphong Jakrajutatip, pentru o presupusă fraudă în valoare de 930.000 de dolari, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Un chirurg estetician a acuzat-o pe doamna Jakapong de fraudă și de ascundere de informații atunci când l-a convins să investească în grupul său JKN Global, care este coproprietar al concursului.

Raul Rocha Cantu, anchetat pentru trafic de droguri şi arme

Parchetul federal din Mexic a anunțat tot miercuri că celălalt coproprietar al concursului Miss Univers, omul de afaceri mexican Raul Rocha Cantu, face obiectul unei anchete pentru trafic cu arme, cu droguri și cu carburant.

"Informații cheie sunt pe cale să fie conectate pentru a-i permite Ministerului Public federal să continue și să aprofundeze această anchetă", a transmis Parchetul mexican într-un comunicat.

El a precizat că mandate de arestare au fost emise pe numele a 13 suspecți, fără să îi identifice însă în mod public.

Presa mexicană afirmă că Raul Rocha Cantu face parte dintre persoanele căutate de Poliție și a semnalat legături prezumtive între acest om de afaceri și tatăl noii Miss Univers.

Bernando Bosh, un director cu rang înalt în cadrul companiei petroliere publice Pemex, a negat însă orice legătură cu Raul Rocha Cantu.

Concursul Miss Univers, între glorie și controverse

Ediția din 2025 a acestui concurs de frumusețe a fost plină de răsturnări de situație, care au inclus căderi ale unor candidate pe podiumul de defilare și mai multe polemici, inclusiv o acuzație de alegere trucată a câștigătoarelor, respinsă însă de organizatori.

La începutul lunii noiembrie, în timpul unei ședințe de pregătire, prezentatorul concursului Miss Univers, Nawat Itsaragrisil, i-a spus Fatimei Bosch că este "o idioată". Prezentatorul îi reproșa faptul că nu a publicat pe rețelele de socializare un videoclip promoțional despre Thailanda, țara organizatoare a concursului.

Furioasă, concurenta mexicană, în vârstă de 25 de ani, a părăsit sala de ședință, urmată de unele dintre colegele sale.

Acel incident a determinat opinia publică din Mexic să reacționeze, iar președinta țării, Claudia Sheinbaum, a salutat reacția Fatimei Bosch.

Marți, regina concursului de frumusețe a declarat că a primit "insulte, atacuri verbale și chiar amenințări cu moartea" din cauza presupuselor legături dintre tatăl ei și organizatorii concursului.

Competiția Miss Univers a fost în trecut deținută de președintele american Donald Trump. Grupul JKN Global al doamnei Jakapong a cumpărat concursul de frumusețe cu 20 de milioane de dolari în 2022, înainte să cedeze jumătate din acesta către grupul Legacy Holdings USA, deținut de Raul Rocha Cantu, pentru 16 milioane de dolari.

