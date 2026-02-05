Antena Meniu Search
Video Schema prin care trei români au înșelat zeci de clienți la bancomate în SUA. Au fost prinşi în California

Trei cetățeni români au fost arestați recent în statul California, fiind suspectați că fac parte dintr-o rețea de hoți specializați în furturi prin distragerea atenției. Potrivit autorităților, aceștia ar fi comis zeci de furturi în mai multe comitate, vizând în special persoane care foloseau bancomate.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 18:55
Modul de operare, surprins în videoclip, era bine pus la punct: unul dintre suspecți urmărea de la distanță momentul în care victima introduce codul PIN, în timp ce un altul scăpa intenționat o bancnotă la picioarele victimei. Când aceasta se apleca să ridice banii, un al treilea membru al grupării înlocuia cardul din ATM cu unul fals.

Anchetatorii americani avertizează că astfel de furturi se petrec foarte rapid și pot viza pe oricine. În plus, metoda nu este limitată la ATM-uri – hoții pot încerca să fure datele și în spații comerciale, cum ar fi magazinele sau supermarketurile.

Cazul este investigat de North Investigations și biroul șerifului din Orange County. Autoritățile cred că numărul victimelor ar putea fi mai mare și fac apel la cei care suspectează că au fost vizați să contacteze poliția.

