Emoțiile cresc la Milano, sunt pe ultima sută de metri pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă. Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter și fostul căpitan al naționalei României, a purtat flacăra olimpică prin inima orașului Milano, alături de mari legende ale sportului italian. 3.500 de atleți din toată lumea, inclusiv 29 de români, se vor întrece în cele peste 190 de probe sportive.

După o călătorie de 60 de zile și 12.000 de kilometri prin peninsula italiană, torța olimpică a ajuns la destinație. Orașul Milano este gata să dea startul celei de-a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Unul dintre cei care au primit onoarea de a purta flacăra olimpică a fost și marele fotbalist român Cristi Chivu, acum antrenor al echipei Inter Milano.

Cu doar o zi înainte, rapperul american Snoop Dogg a atras toate privirile în localitatea Gallarate. Artistul, care are rolul de antrenor onorific al echipei Statelor Unite, a repetat figura de la Paris, din 2024.

Peste un milion de fani s-au adunat la Milano

Milano strălucește la propriu joi seară. Cele mai importante obiective turistice au fost îmbrăcate în lumini colorate înainte de marea ceremonie. Cel puțin un milion de fani din toate colțurile lumii au invadat deja orașul ca să-și susțină favoriții.

"Atmosfera este nebunească, internațională, incitantă. Sper că aceasta va fi o ocazie unică pentru Italia de a arăta frumusețile pe care le avem și de ce suntem capabili", a spus un turist.

"Faptul că pot trăi această experiență într-un cadru internațional este cu adevărat extraordinar", a punctat alt turist.

29 de români concurează la Jocurile Olimpice de Iarnă de anul acesta

Emoțiile au cuprins și cele 6 sate olimpice din Milano și Cortina, unde vor fi cazați cei 3.500 de sportivi. Cei 29 de români vor concura în nouă discipline, printre care bob, schi alpin, patinaj artistic sau snowboard.

"Își pun steagurile echipelor în ferestre. China a pus niște ursuleți panda foarte drăguți, iar America are un banner mare atârnat de locul unde sunt cazați sportivii săi. […] Există locuri unde sportivii se pot relaxa, locuri unde se pot antrena. Există o sală de sport frumoasă și o cantină unde pot lua masa de trei ori pe zi. Am văzut meniul de prânz, care conține multă carne albă și pește. De asemenea, nuci și fasole", a spus reporterul AP Colleen Barry.

50 de şefi de stat vor sta în tribune la Milano

Milano își confirmă statutul de capitală a modei chiar și pe durata competiției. Sportivii din toată lumea au transformat podiumul olimpic într-o paradă de stil. În timp ce lotul Statelor Unite poartă ținute semnate de Ralph Lauren, gazdele italiene defilează în uniforme create special de casa de modă Armani.

Peste 77.000 de oameni vor umple, mâine seară, stadionul San Siro pentru ceremonia de deschidere. În tribune vor sta 50 de șefi de stat, printre ei și vicepreședintele american JD Vance și Marco Rubio. Măsurile de securitate sunt fără precedent: 6.000 de polițiști și 2.000 de militari, ajutați de drone de ultimă generație, supraveghează fiecare mișcare.

