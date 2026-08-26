Scene dramatice la graniţa Chinei cu Nepalul. O alunecare de teren a spulberat punctul de trecere a frontierei. Autorităţile încearcă acum să facă bilanţul. Cel puţin 95 oameni au murit, iar numărul celor daţi dispăruţi se apropie de 400. Majoritatea, turişti aflaţi în pelerinaj într-un loc sacru pentru hinduşi.

Avalanşa teribilă a lovit portul Gyirong, care leagă Nepalul de Tibet. O cameră de supraveghere a surprins întreaga scenă după care a fost îngropată în noroi. Zeci de oameni aleargă în încercarea de a evita torentul care a măturat clădiri, maşini şi utilaje. "Probabil că aceasta este una dintre cele mai mari catastrofe climatice cauzată de inundaţiile masive pe care le-a experimentat Nepalul în acest secol", a declarat Prayash Adhikari, activist de mediu.

Zeci de locuinţe, şosele, pasaje rutiere şi centrale electrice au fost distruse

Autoritățile au închis drumul care duce spre punctul de control Gyirong pentru următoarele șapte zile. "Ne confruntăm cu un dezastru natural. Este o nebunie, în sensul că a cauzat pierderi fără precedent de vieţi omeneşti şi proprietăţi", a declarat Bikash Gupta, jurnalist. Inundaţiile masive ar fi fost provocate de ploile din ultima perioadă. Dar autorităţile vorbesc şi despre un cutremur de 4.4 grade care a fost înregistrat cu 7 minute înainte ca torentul să năvălească peste graniţă. Cantităţile uriaşe de apă sunt puse de specialişti şi pe seama ruperii lacului glaciar din Himalaya.

Articolul continuă după reclamă

"Lacul ar trebui să aibă o formă solidă dar s-a lichefiat odat cu creşterea temperaturilor şi cu refluxurile bruşe cauzate de cutremure sau de avalanşele de zăpadă. Pereţii lacurilor nu sunt suficient de rezistenţi pentru a reţine o canitate mare de apă. Şi pocnesc", a declarat Prayash Adhikari, activist de mediu. În ultimele zile, în Nepal, nouă oameni au murit după ce sate întregi au fost acoperite de apă. Zeci de locuinţe, şosele, pasaje rutiere şi centrale electrice au fost distruse.