O americancă care a petrecut șase luni călătorind prin Europa spune că experiența i-a schimbat perspectiva asupra vieții de zi cu zi. După ce a trecut prin Marea Britanie, Cehia, Franța, Germania, Țările de Jos și Elveția, femeia a făcut o listă cu cinci obiceiuri europene pe care vrea să le păstreze și după întoarcerea în Statele Unite, potrivit Business Insider .

Ce a învățat o americancă după 6 luni în Europa. Cele 5 obiceiuri pe care vrea să le păstreze și în SUA - Profimedia

Americanca spune că una dintre cele mai importante lecții a fost să nu-și mai lase planurile influențate de vreme. Obișnuită cu soarele din Colorado, recunoaște că înainte prefera să rămână acasă atunci când ploua, bătea vântul sau era pur și simplu înnorat.

Experiența din Marea Britanie i-a schimbat însă perspectiva.

"Nu voiam să-mi pierd timpul urmând mentalitatea «ori e vreme frumoasă, ori nu ies», așa că am început să-i observ pe localnici", a povestit ea.

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A observat că britanicii sunt pregătiți pentru vremea rea, cu haine impermeabile și protecții pentru genți și rucsacuri. Așa că și-a cumpărat o haină de ploaie mai serioasă și spune că a descoperit că frigul și ploaia nu sunt atât de neplăcute atunci când ești echipat corespunzător.

"Am învățat repede că, dacă ești bine pregătit, frigul și ploaia nu sunt deloc atât de neplăcute. Vremea mohorâtă contribuia adesea la atmosfera generală a zilei", a mai spus americanca.

Obiceiul european care a făcut-o să-și redescopere propriul oraș

Un alt lucru pe care vrea să-l schimbe după experiența europeană este modul în care își petrece timpul acasă. Femeia spune că, atunci când călătorește, caută muzee, atracții, evenimente și experiențe locale, dar nu face același lucru în orașul în care locuiește.

Unele dintre cele mai frumoase amintiri din Europa, spune ea, nu au fost legate de marile obiective turistice, ci de descoperiri întâmplătoare din localități mici.

"Unele dintre experiențele mele preferate din Europa nu au fost monumentele grandioase și celebre, ci lucrurile neobișnuite pe care le-am întâlnit în orașele mici", a explicat aceasta.

Printre exemple se numără o statuie a unui "rege al caprelor" văzută în Kerry, Irlanda, dar și un cuplu în vârstă care cânta la corn alpin într-un sat din Elveția.

"Sunt sigură că există comori asemănătoare și aproape de orașul meu natal, iar acum sunt hotărâtă să le găsesc", a adăugat ea.

Două pilote în același pat, descoperirea care i-a cucerit și soțul

Americanca a remarcat și un obicei întâlnit în mai multe locuri de cazare europene: două pilote separate pentru același pat.

Femeia glumește că, în căsnicia sa, este cunoscută drept persoana care "fură pătura", astfel că soțul ei a fost încântat atunci când, într-o cabană alpină, au găsit câte o pilotă pentru fiecare.

"Trebuie să recunosc, a fost foarte plăcut să am propria mea pilotă pufoasă în care să mă cuibăresc", a recunoscut ea.

În plus, spune că husele pilotelor sunt și mai ușor de spălat decât cuverturile groase pe care le folosește de obicei acasă.

"Mai puțin înseamnă mai mult”

Un alt lucru care a impresionat-o a fost relația europenilor cu cumpărăturile. Din experiența sa, oamenii pe care i-a întâlnit aveau mai puține haine și obiecte decorative și cumpărau cantități mai mici de mâncare decât era ea obișnuită în Statele Unite.

"Mulți dintre europenii pe care i-am întâlnit aveau foarte bine însușită mentalitatea «mai puțin înseamnă mai mult»", a scris americanca.

Aceasta crede că unul dintre motive ar putea fi dimensiunile mai reduse ale apartamentelor europene comparativ cu multe locuințe americane. După șase luni în care a cumpărat mai puțin, spune că vrea să păstreze obiceiul și acasă.

Fotbalul european a cucerit-o

Ultima schimbare este legată de sport. Deși spune că va rămâne o fană convinsă a fotbalului american, perioada petrecută în Europa în timpul Campionatului European UEFA a făcut-o să privească altfel fotbalul.

"Faptul că am fost în Europa în timpul Campionatului European UEFA mi-a deschis ochii asupra cât de electrizant poate fi fotbalul", a mărturisit ea.

Atmosfera creată de suporteri, cântecele din tribune, rivalitățile dintre echipe și petrecerile organizate pentru vizionarea meciurilor au convins-o să continue să urmărească fotbal european chiar și după întoarcerea în SUA.

"O să-mi pun alarma ca să urmăresc câteva dintre meciurile importante de peste Atlantic", a spus americanca.