Administrația Trump a suspendat la nivel mondial procesarea cererilor pentru vize de imigrare, în timp ce Departamentul de Stat pregătește noi reguli de evaluare a solicitanților. Măsura îi vizează în special pe cei considerați susceptibili să ajungă dependenți de ajutoarele publice din SUA, iar mii de interviuri programate au fost deja amânate, potrivit Financial Times .

SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare la nivel mondial. Ce se întâmplă cu interviurile deja programate - Profimedia

Administrația Trump a suspendat la nivel mondial procesarea cererilor pentru vize de imigrare, pentru a permite desfășurarea unor "instruiri aprofundate" pentru funcționarii consulari, în contextul în care autoritățile vor să-i identifice pe solicitanții despre care consideră că ar putea ajunge să depindă de sprijinul oferit de statul american.

Solicitanții de vize de imigrare care aveau interviuri programate la ambasadele și consulatele SUA au primit e-mailuri prin care au fost anunțați că programările lor vor fi reprogramate și că vor primi ulterior informații despre o nouă dată și oră.

"O Americă mai prosperă înseamnă să ne asigurăm că solicitanții de viză nu sunt susceptibili să devină o povară publică, așa cum este definită aceasta în legislația și reglementările Statelor Unite, și că nu sunt susceptibili să devină dependenți de beneficiile publice americane rezervate cetățenilor eligibili care au nevoie de ele", a declarat pentru Financial Times un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

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Suspendarea este cea mai recentă măsură a unei administrații care a încercat în mod repetat să înăsprească accesul în Statele Unite. Președintele Donald Trump a făcut din combaterea imigrației ilegale unul dintre punctele centrale ale mandatului său, impunând în același timp noi restricții asupra vizelor și permiselor de ședere permanentă și oprind aproape în totalitate relocarea refugiaților.

Decizia vine după o lovitură primită în instanță

Suspendarea procesării vizelor de imigrare vine după ce, săptămâna trecută, un judecător federal a anulat interdicția impusă de Trump asupra cererilor depuse de imigranți din 75 de țări, în mare parte mai sărace, despre care administrația considera că ar putea ajunge să aibă nevoie de ajutor.

Brian Simmons, avocat la firma de avocatură specializată în imigrație Fragomen, din Washington, a declarat că mulți dintre solicitanții afectați "cheltuiseră deja mii de dolari și își dăduseră viețile peste cap pentru a participa la interviurile programate, doar pentru ca acestea să fie anulate în ultimul moment".

Departamentul de Stat nu a precizat când vor fi reluate programările.