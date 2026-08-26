Satul în care mai trăieşte un singur bătrân. Refuză să plece la oraş şi îşi face cumpărăturile o dată pe lună

În multe sate și cătune din Spania, uliţele au rămas pustii, iar casele sunt încuiate și lăsate de izbeliște. Din loc în loc, însă, a mai rămas câte un suflet care refuză să plece și continuă să trăiască în locul pe care îl ştie drept "acasă".

Este și cazul lui Paco, care locuieşte singur într-un cătun din Santiago-Pontones, în provincia Jaen. Așezarea se află la aproximativ 1.200 de metri altitudine și are 14 case, însă Paco este singurul locuitor permanent.

Povestea lui a fost prezentată în emisiunea Comando Actualidad de la televiziunea publică spaniolă TVE. Paco spune, cu umor, că satul este aproape în totalitate al lui: este primar, polițist și se ocupă și de lucrările de întreținere.

Refuză să plece din locul în care s-a născut

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S-a născut aici în urmă cu aproape 70 de ani și a văzut cum, de-a lungul timpului, cătunul s-a golit. Pe vremuri existau școală, magazin și numeroşi vecini cu care să mai schimbe o vorbă. Treptat însă, oamenii au plecat în alte locuri în căutarea unui loc de muncă, iar cele mai multe case au rămas abandonate. "Oamenii ca mine sunt pe cale de dispariție. Totul va dispărea", spune Paco.

Cel mai apropiat magazin se află la aproximativ 30 de kilometri, așa că Paco își face cumpărăturile cam o dată pe lună. În rest, se bazează pe ce are la îndemână de prin grădină. Iarna, însă, e altă poveste. Temperaturile pot coborî până la aproape -20 de grade, iar zăpada a făcut ca zona să rămână izolată chiar și săptămâni bune.

În ciuda tuturor greutăţilor, bătrânul nu vrea să plece. Pentru el, liniștea și apropierea de natură compensează orice "moft" modern, chiar dacă asta înseamnă să aibă magazinele sau medicii mai aproape. "Când nu voi mai fi eu, va dispărea și satul", spune bătrânul.